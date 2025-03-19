تركيا على صفيح ساخن.. اعتقال إمام أوغلو وإجراءات صارمة تهز إسطنبول!

وطن – شهدت تركيا تطورًا سياسيًا خطيرًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، في سابقة غير معهودة تزامنت مع إجراءات مشددة شملت إغلاق محطات المترو، تقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع المظاهرات. هذه الأحداث تثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في تركيا، في ظل تصعيد يُوصف بأنه محاولة لتصفية المنافسين السياسيين قبيل الانتخابات الرئاسية 2028.

تم اعتقال إمام أوغلو بعد ساعات فقط من إسقاط شهادته الجامعية، في خطوة أثارت غضب أنصاره الذين اعتبروها جزءًا من مخطط سياسي لإزاحته من المشهد. وأكد حزب الشعب الجمهوري أن الاحتجاز تم دون أسباب واضحة، بينما زعمت السلطات أنه يخضع للتحقيق في قضايا فساد.

مع تصاعد الغضب الشعبي، سارعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير استباقية، حيث تم إغلاق محطات مترو رئيسية، بينها محطة ميدان تقسيم، لمنع أي مظاهرات محتملة. كما أفادت تقارير بتقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى السيطرة على تدفق المعلومات وتقييد المعارضة.

اعتقال إمام أوغلو قد يكون بداية لمعركة سياسية كبرى في تركيا، خاصة مع تصاعد التوترات الداخلية وتراجع قيمة الليرة التركية فور إعلان نبأ اعتقاله. ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس مخاوف الحكومة من صعود إمام أوغلو كبديل سياسي قوي قادر على تحدي أردوغان في المستقبل.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأبرز: هل ستؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز سيطرة أردوغان، أم أنها ستشعل فتيل احتجاجات واسعة قد تهدد استقرار حكمه؟