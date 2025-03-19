انتهاء الهدنة في غزة.. مئات الشهداء وقصف إسرائيلي مدمر وسط صمت عالمي!

وطن – بعد أيام من التصريحات المتناقضة والوساطات الدولية، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدعم من واشنطن، استئناف العدوان على قطاع غزة، متنكّرًا لاتفاق الهدنة الذي رعته الدوحة والقاهرة وواشنطن.

وكالعادة، لم يستغرق الأمر طويلًا قبل أن تعود غزة لتكون ساحة للحرب والمجازر الجماعية، حيث استشهد أكثر من 400 فلسطيني، وأصيب أكثر من 500 آخرين خلال الساعات الأولى من القصف.

في جنح الظلام، شنت أكثر من 100 مقاتلة إسرائيلية غارات متزامنة على مختلف أنحاء قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكنية والبنية التحتية والملاجئ المؤقتة التي لجأ إليها المدنيون الهاربون من الدمار السابق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكتفِ بالصمت، بل منح الاحتلال الضوء الأخضر لاستئناف الحرب، بحجة الضغط على حماس لقبول شروط جديدة لا علاقة لها باتفاق الهدنة السابق.

رغم وحشية القصف والعدد الكبير من الضحايا، لا تزال المواقف العربية والدولية مخيبة للآمال. فلم يصدر أي إجراء فاعل من قبل الأمم المتحدة لوقف العدوان، بينما اكتفى الزعماء العرب بالتنديد الإعلامي دون اتخاذ أي خطوات عملية، ليجد الغزيون أنفسهم مجدداً يواجهون الموت والدمار وحدهم.

مع تصاعد القصف الإسرائيلي، بدأت موجات النزوح القسري مجددًا، حيث اضطر آلاف الفلسطينيين إلى إخلاء منازلهم المدمرة بحثًا عن مأوى آمن لا وجود له في القطاع المحاصر. المخطط الإسرائيلي الأمريكي لإفراغ غزة من سكانها يتواصل بلا هوادة، وسط تحذيرات من مأساة إنسانية غير مسبوقة، خاصة مع انهيار الخدمات الطبية ونقص الإمدادات الأساسية.

بينما يستمر العدوان الإسرائيلي بدعم أمريكي وتواطؤ عربي، يتساءل الكثيرون: هل هناك أي أمل في وقف هذه الحرب الدموية؟ أم أن غزة ستظل تدفع ثمن الصمت الدولي والتخاذل الإقليمي؟

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