الأمريكية كورتني لوف تعلن حصولها على الجنسية البريطانية وتهاجم ترامب: “الوضع مخيف الآن”

أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة كورتني لوف أنها بصدد الحصول على الجنسية البريطانية، مؤكدة أنها تعتزم العيش في المملكة المتحدة بشكل دائم، وذلك في سياق انتقادها لولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.

كورتني لوف، المغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة، التي كانت المغنية الرئيسية في فرقة Hole، والأرملة السابقة لمغني Nirvana الأسطوري كورت كوبين، صرحت خلال حدث في الجمعية الجغرافية الملكية في لندن هذا الشهر أنها تستعد رسميًا للحصول على جنسيتها البريطانية خلال ستة أشهر.

قالت لوف، البالغة من العمر 60 عامًا، بحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل:

لم يقتصر حديث كورتني لوف على إعلان جنسيتها الجديدة فحسب، بل شنت هجومًا حادًا على إدارة ترامب، واصفة الوضع في أمريكا حاليًا بأنه “مرعب”.

وقالت في كلمتها خلال الحدث في لندن:

وأشارت إلى أن ما يحدث الآن داخل منتجع مار-آ-لاجو الخاص بترامب هو “أمر مخيف… مثل السيانيد”، في إشارة إلى مدى خطورة الوضع برأيها.

Courtney Love widow of Nirvana founder Kurt Cobain is moving PERMANENTLY to London.

Trump being President seems to be an awfully good excuse for people suspected of things to flee the country doesn’t it? pic.twitter.com/jJVaFLw1a6