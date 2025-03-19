الأمريكية كورتني لوف تعلن حصولها على الجنسية البريطانية وتهاجم ترامب: “الوضع مخيف الآن”

أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة كورتني لوف أنها بصدد الحصول على الجنسية البريطانية، مؤكدة أنها تعتزم العيش في المملكة المتحدة بشكل دائم، وذلك في سياق انتقادها لولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.

🔹 لوف تودع الولايات المتحدة نهائيًا

كورتني لوف، المغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة، التي كانت المغنية الرئيسية في فرقة Hole، والأرملة السابقة لمغني Nirvana الأسطوري كورت كوبين، صرحت خلال حدث في الجمعية الجغرافية الملكية في لندن هذا الشهر أنها تستعد رسميًا للحصول على جنسيتها البريطانية خلال ستة أشهر.

قالت لوف، البالغة من العمر 60 عامًا، بحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل:

“من الرائع العيش هنا، أخيرًا سأحصل على الجنسية البريطانية في غضون ستة أشهر. أنا أقدم الطلب الآن! لن تستطيعوا التخلص مني!”

🔹 هجوم لاذع على ترامب: “إمبراطور يرتدي ساعة بمليون دولار”

لم يقتصر حديث كورتني لوف على إعلان جنسيتها الجديدة فحسب، بل شنت هجومًا حادًا على إدارة ترامب، واصفة الوضع في أمريكا حاليًا بأنه “مرعب”.

وقالت في كلمتها خلال الحدث في لندن:

“عندما تنظر إلى ترامب وحلفائه، تشعر وكأنهم يتصرفون كالأباطرة. يرتدون ساعات بقيمة مليون دولار ويعيشون بأسلوب ‘إمبراطور-كور’.”

وأشارت إلى أن ما يحدث الآن داخل منتجع مار-آ-لاجو الخاص بترامب هو “أمر مخيف… مثل السيانيد”، في إشارة إلى مدى خطورة الوضع برأيها.

🔹 المشاهير يفرون من أمريكا بعد إعادة انتخاب ترامب

Courtney Love widow of Nirvana founder Kurt Cobain is moving PERMANENTLY to London.

Trump being President seems to be an awfully good excuse for people suspected of things to flee the country doesn’t it? pic.twitter.com/jJVaFLw1a6 — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) March 18, 2025

كورتني لوف ليست الوحيدة التي قررت ترك الولايات المتحدة عقب فوز ترامب بولاية ثانية، فقد سبقتها الممثلة روزي أودونيل وإلين ديجينيريس، اللتان انتقلتا إلى الخارج أيضًا بعد نتائج انتخابات 2024، اعتراضًا على سياسات الرئيس.