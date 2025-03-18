البيت الأبيض يدافع عن قرارات الترحيل: دفعنا 6 ملايين دولار للسلفادور لاحتجازهم

وطن – في مؤتمرها الصحفي اليومي، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن عمليات الترحيل الأخيرة التي شملت 261 مهاجرًا غير شرعي، بينهم أفراد مرتبطون بعصابات إجرامية مثل MS-13. وأكدت أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارات الترحيل وفق معايير واضحة تستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

🔹 تفاصيل الترحيل وفق البيانات الرسمية:

137 شخصًا تم ترحيلهم وفق قانون الأعداء الأجانب .

تم ترحيلهم وفق . 101 شخصًا من المهاجرين الفنزويليين رُحّلوا بموجب المادة 8 من قانون الهجرة الأمريكي .

من المهاجرين الفنزويليين رُحّلوا بموجب . 23 شخصًا كانوا أعضاء في عصابة MS-13، بينهم قياديان بارزان في المنظمة الإجرامية.

📌 “الأشخاص المرحّلون لم يتم اختيارهم بناءً على الوشوم أو مجرد التواجد في المكان الخطأ، بل استند القرار إلى تقارير استخباراتية وتحقيقات ميدانية من قبل خبراء الأمن”، أضافت المتحدثة.

هل تجاهلت الإدارة الأمريكية الإجراءات القانونية؟



ردًا على الأسئلة حول المعايير القانونية للترحيل، أكدت المتحدثة أن العملية تمت بشكل قانوني وأن المحاكم ستحصل على جميع التفاصيل المطلوبة.

دعم مالي أمريكي للسلفادور لاحتجاز المرحّلين

في ردها على سؤال حول التكلفة التي تدفعها الولايات المتحدة لسجن المرحّلين في السلفادور، كشفت المتحدثة عن دفع 6 ملايين دولار لحكومة السلفادور مقابل احتجازهم.

“هذا المبلغ يُعتبر ضئيلًا جدًا مقارنة بالتكلفة التي كان سيتكبدها دافعو الضرائب الأمريكيون لو تم احتجازهم في السجون الأمريكية”، قالت المتحدثة، مشيدة بتعاون حكومة السلفادور في هذه القضية.

ويعكس هذا التعاون توجهًا جديدًا في سياسة الهجرة الأمريكية، حيث يتم ترحيل الأفراد إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول ثالثة مثل السلفادور بدلاً من احتجازهم داخل الولايات المتحدة.

تطورات مفاوضات السلام مع روسيا

وفي الشق السياسي، تحدثت المتحدثة عن اتصال مرتقب بين الرئيس ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة اتفاق سلام وشيك.

💬 “نحن على بعد خطوات قليلة من تحقيق السلام، لم نكن قريبين من ذلك كما نحن الآن”، أكدت المتحدثة، دون الإفصاح عن تفاصيل قائمة المطالب الروسية المقدمة إلى الإدارة الأمريكية.

يُذكر أن هذه المحادثات تأتي في ظل تصعيد التوترات الدولية، حيث تسعى واشنطن وموسكو للتوصل إلى اتفاق ينهي بعض الخلافات الجيوسياسية.

🚨 ما الذي يعنيه ذلك؟

🔹 إذا نجحت المفاوضات، فقد يتم الإعلان عن خفض في العقوبات أو ترتيبات أمنية جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا.

🔹 في حال فشلها، قد نشهد مزيدًا من التوترات والضغوط العسكرية والسياسية بين البلدين.