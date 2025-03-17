هذه هي الدولة التي اختارتها الولايات المتحدة لتهجير أهالي غزة اليها.. هل تنجح المساعي؟

وطن – أفادت شبكة سي بي إس نيوز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل مهتمتان أيضًا بسوريا كجزء من خطة إعادة توطين مواطني غزة. ويأتي ذلك بعد تقارير عن جهود إدارة ترامب لإعادة توطين مواطني غزة في دول افريقية.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل لشبكة سي بي إس إن الولايات المتحدة حاولت التواصل مع الحكومة السورية المؤقتة الجديدة من خلال ممثل طرف ثالث. وأضاف مصدر آخر أنه تم بالفعل تقديم مثل هذا الطلب، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هناك رد من سوريا على الاقتراح. ومع ذلك، قال مسؤول سوري كبير إنهم ليسوا على علم بأي توجه من هذا القبيل تجاه حكومتهم من إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بالصومال والسودان قبل أيام، قال سفير الصومال لدى الولايات المتحدة، ضاهر حسن، إنه “لم تتواصل الإدارة الأمريكية ولا السلطات الإسرائيلية مع الحكومة الصومالية بشأن أي اقتراح لنقل الفلسطينيين إلى البلاد“. كما أشار حسن إلى القلق من أن “نشر مثل هذه المعلومات غير المؤكدة يهدد بإشعال دعاية تجنيد للجماعات المتطرفة مثل داعش وحركة الشباب، مما قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الأمنية في المنطقة“. حكومة السودان لم تستجب لطلب شبكة سي بي إس نيوز للتعليق.