في اللحظة الأخيرة.. اتصال مفاجئ يوقف ضربة أمريكية على سوريا!

وطن – في تطور مفاجئ، كشفت مصادر أمريكية عن أن القوات الأمريكية كانت على وشك تنفيذ ضربة جوية على موقع عسكري في سوريا، قبل أن يتم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة بسبب اتصال طارئ.

بحسب مسؤول عسكري أمريكي، كان الجيش الأمريكي يستعد لقصف موقع مهجور في سوريا، يُعتقد أنه يستخدم لإطلاق الصواريخ من قبل جماعة مرتبطة بإيران. لكن اتصالًا مباشرًا جرى بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع السورية، أدى إلى تعليق العملية العسكرية، في خطوة غير مألوفة في العلاقة بين الطرفين.

وفقًا للمسؤول الأمريكي، أبدت دمشق تجاوبًا سريعًا مع واشنطن، وقامت بتفكيك الموقع الذي كان على وشك الاستهداف، وهو ما ساهم في تهدئة التوترات وتجنب وقوع مواجهات عسكرية غير محسوبة العواقب.

هذا التطور قد يكون مؤشرًا على بداية تقارب دبلوماسي غير معلن بين واشنطن ودمشق، خصوصًا أن الجيش الأمريكي يلعب دورًا دبلوماسيًا متزايدًا في سوريا، وفقًا لضباط أمريكيين. كما تشير التقارير إلى أن القوات الأمريكية شاركت في وساطات بين الحكومة السورية والمقاتلين الأكراد، بهدف تحقيق الاستقرار ومنع عودة الصراع الأهلي.

التراجع الأمريكي عن الضربة يثير تساؤلات حول مدى جدية واشنطن في تغيير نهجها تجاه دمشق، وما إذا كان هذا التواصل مقدمة لاتفاقات أوسع. فهل نحن أمام مرحلة جديدة من التفاهمات بين واشنطن والإدارة السورية الجديدة؟ أم أن هذا الحدث مجرد استثناء في سياق التصعيد المستمر؟