فيفي عبده تتعرض لمقلب رامز جلال في “رامز إيلون مصر”

وطن – وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه الجديد “رامز إيلون مصر”، الذي يُعرض على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان. وشهدت الحلقة لحظات من الانفعال والغضب من قبل فيفي، حيث لم تتمكن من السيطرة على ردود أفعالها أثناء تنفيذ المقلب.

ردود أفعال الجمهور

تفاعل الجمهور مع الحلقة بشكل كبير، حيث عبر الكثيرون عن استغرابهم من ردود أفعال فيفي عبده، بينما اعتبر البعض أن المقلب كان قاسيًا جدًا. كما انتشرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك المتابعون مقاطع من الحلقة وعبّروا عن آرائهم حول أسلوب رامز جلال في تقديم المقالب.

تفاصيل الحلقة

وفي الحلقة السابعة عشر، بدأ رامز جلال بتنفيذ مقلبه، حيث قام بإيهام فيفي عبده بأنها ستشارك في برنامج لاكتشاف المواهب. ومع بدء تنفيذ المقلب، تعرضت فيفي لصعقات كهربائية، مما جعلها تدخل في حالة من الغضب والانفعال، حيث بدأت في توجيه الشتائم.

ولم يتردد رامز جلال في السخرية من فيفي، حيث قال: “صاحبة أكبر تييت في تاريخ الفضائيات، لسانها أكبر من الطريق الدائري”. هذا التعليق أثار ضحك الجمهور، لكنه زاد من توتر فيفي.

ردود أفعال فيفي عبده

وخلال الحلقة، عبرت فيفي عبده عن مشاعرها تجاه رامز قائلة: “بموت فيك، بعشقك”، رغم أنها كانت تحت ضغط المقلب. كما تحدثت عن حياتها الشخصية وكشفت أنها تزوجت خمس مرات، مشيرة إلى أن بعض هذه الزيجات كانت عرفية ثم تحولت إلى رسمية.

مشاهد مثيرة

فيفي عبده صرخت قائلة: “ربنا ينتقم منكم”، مما يعكس مدى تأثير المقلب عليها.

الحلقة تضمنت مشاهد من الصراخ والشتائم المستمرة، حيث لم تتمكن فيفي من السيطرة على أعصابها.

عرض البرنامج

برنامج “رامز إيلون مصر” يُعرض يوميًا بعد الإفطار، ويستضيف العديد من النجوم من مختلف المجالات. هذا العام، يواصل رامز جلال تقديم مقالب جديدة ومثيرة، مما يجعله واحدًا من البرامج الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان.

تستمر فيفي عبده في تقديم أعمالها الفنية، حيث تشارك أيضًا في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، مما يضيف إلى جدول أعمالها المزدحم في هذا الشهر الكريم. وتستعد لإطلاق مجموعة جديدة من المشاريع التي ستنال إعجاب جمهورها.