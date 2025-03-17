تسريبات جديدة: الإمارات تفقد السيطرة في السودان.. وتحذيرات لسوريا!

وطن – كشف حساب إماراتي شهير بالتسريبات عن تطورات خطيرة داخل دوائر صنع القرار في أبوظبي، حيث أقر مسؤولون إماراتيون بفشل مشروع محمد بن زايد في السودان، رغم استمرار دعم ميليشيات الدعم السريع وفق حساب “وزير إماراتي”.

السودان يكسر الهيمنة الإماراتية.. وانهيار إعلامي في أبوظبي

وفقًا للمصدر الذي يعرف عن نفسه بأنه قريب من دوائر صنع القرار في الإمارات، فإن اجتماعًا عاصفًا جمع محمد بن زايد بكبار مسؤولي الملف السوداني، من بينهم:

علي الشامسي

راشد المنصوري

وقد اعترفوا خلال الاجتماع بأن الجيش السوداني يواصل تقدمه، وأن حسم المعركة أصبح مسألة وقت، مما دفع بن زايد إلى معاقبة المجموعة الإعلامية المسؤولة عن إدارة ملف السودان، والتي كانت تحاول التأثير على الرأي العام العربي والدولي لصالح ميليشيات الدعم السريع.

فضيحة دولية: الإعلام الغربي يفضح جرائم الإمارات

بحسب التسريبات، فإن الضربة الكبرى للإمارات لم تأتِ من الخرطوم وحدها، بل جاءت من اهتمام الإعلام الغربي والمنظمات الحقوقية بجرائم الإمارات لأول مرة بهذا الشكل المكثف.

🔹 نشطاء حقوقيون غربيون بدأوا بمتابعة الانتهاكات الإماراتية في السودان بتركيز غير مسبوق.

🔹 حسابات غربية على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر انتهاكات الإمارات عالميًا.

🔹 ما كان يقال خلف الأبواب المغلقة عن جرائم الإمارات أصبح متداولًا في وسائل الإعلام الدولية.

رسالة إلى سوريا: الإمارات تخطط لضربكم!

في ختام التسريبات، وجّه حساب “وزير إماراتي” تحذيرًا مباشرًا إلى الحكومة السورية، داعيًا إياها إلى اتخاذ موقف صارم وكشف المخططات الإماراتية، مؤكدًا أن الصمت عن جرائم الإمارات لن يجعلها محايدة تجاه سوريا.

أسرار جديدة من داخل القصر الإماراتي… السودان يُسقط هيبة بن زايد عالميًا! .. متى تتحرك سوريا 📌 في اجتماع عاصف مع #بن_زايد اعترف علي #الشامسي، #راشد_المنصوري بفشلهم في #السودان (راجعوا تغريداتي السابقة)

• الجيش السوداني يواصل تقدمه رغم مضاعفة #نظام_بن_زايد دعمه لميليشيات… pic.twitter.com/pE152uDZss — وزير إماراتي (@EmiratiMinister) March 16, 2025

🔴 كيف تعمل الإمارات ضد سوريا؟

🔹 تشكل تحالفات سرية مع قادة ميليشيات وجماعات معادية للدولة السورية.

🔹 تشتري الولاءات وتحرك المرتزقة داخل سوريا كما فعلت في السودان.

🔹 تدير حملة فتنة طائفية، مستغلةً الدروز والعلويين والأكراد والإيرانيين لإدخال سوريا في صراع جديد.

🔹 تعمل على تعزيز النفوذ الإسرائيلي عبر وسطاء محليين وإقليميين.