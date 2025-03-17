العثور على فتاة أمريكية مفقودة منذ 25 عامًا في المكسيك بفضل اختبار الحمض النووي

وطن – وأخيراً تم الكشف عن تفاصيل العثور على أندريا رييس، الفتاة التي اختُطفت في أكتوبر 1999 من قبل والدتها البيولوجية روزا تينوريو، والتي هربت بها إلى المكسيك، لتبقى في عداد المفقودين لمدة 25 عامًا.

تفاصيل القضية: من الاختطاف إلى لمّ الشمل

والد أندريا، الذي لم يتوقف عن البحث عنها طوال هذه السنوات، قام بعدة رحلات إلى المكسيك في محاولة للعثور عليها، لكن دون جدوى حتى ساعد اختبار الحمض النووي في تحديد هويتها ومكانها.

كيف تم العثور على أندريا؟

وفي عام 2023، تواصلت أندريا مع الرجل الذي كانت تعتقد أنه والدها. مما دفع المحققة كيلين نيفاكوف في شرطة نيو هافن إلى إعادة فتح القضية. تم التعاون مع شركة Othram المتخصصة في تحليل الأنساب الجينية، والتي أكدت من خلال فحص الحمض النووي أن أندريا هي بالفعل ابنة الرجل الذي كان يبحث عنها طوال هذه السنين.

لماذا لم يتم إعادتها في عام 2000؟

وبحسب تصريح الضابط جون مور، فقد تم تحديد هوية أندريا ووالدتها في عام 2000، لكن الحكومة المكسيكية رفضت التدخل وإعادتها إلى الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

الآثار القانونية على والدة أندريا

ورغم العثور على أندريا، لا تزال مذكرة اعتقال بحق والدتها، روزا تينوريو، سارية المفعول، حيث تواجه تهمًا تتعلق بالاختطاف ونقل قاصر عبر الحدود.

اختطاف الأطفال من قبل أفراد العائلة: ظاهرة مقلقة

وتشير بيانات المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) إلى أن اختطاف الأطفال من قبل أحد أفراد الأسرة هو ثاني أكثر أنواع الاختطاف شيوعًا في الولايات المتحدة.

في عام 2023 وحده، تلقى المركز 1,185 بلاغًا عن حالات اختطاف عائلية.

بلاغًا عن حالات اختطاف عائلية. 59% من التنبيهات عبر نظام “أمبر أليرت” كانت لحالات اختطاف عائلي.

هل الأطفال المختطفون من قبل أحد الوالدين في أمان؟

تقول أنجلين هارتمان، مديرة الاتصالات في NCMEC:

“أحد أكبر المفاهيم الخاطئة حول هذه القضايا هو الاعتقاد بأن الأطفال في أمان لأنهم مع أحد والديهم. في الواقع، هؤلاء الأطفال يُعتبرون في عداد المفقودين، ويعيشون في عزلة دائمة، ويجبرون على إخفاء هوياتهم الحقيقية.”

دروس مستفادة: الأمل لا يموت

وتعتبر حالة أندريا رييس مثالًا قويًا على أن الأطفال المفقودين يمكن العثور عليهم بغض النظر عن طول المدة، وهو ما أكدته أيضًا حالات أخرى مثل عزيز خان، الذي عُثر عليه بعد سنوات من الاختفاء.

ما الخطوة التالية؟

وبينما تعيش أندريا مرحلة إعادة التأقلم مع أسرتها، لا يزال القضاء الأمريكي يتابع مصير والدتها المختطفة. وعلى الرغم من التحديات العاطفية والقانونية، فإن لمّ شمل أندريا مع أسرتها بعد ربع قرن يمثل قصة أمل ونجاح لتقنيات الحمض النووي الحديثة وجهود فرق البحث المستمرة.