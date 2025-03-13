يوسف بن علوي يهاجم “طوفان الأقصى”.. تبنٍّ لرواية الاحتلال أم حسابات خاصة؟

وطن – في تصريح صادم، خرج وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، ليصف عملية “طوفان الأقصى” بأنها “مؤامرة”، متبنيًا بذلك رواية الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول شيطنة المقاومة الفلسطينية.

التصريحات فجّرت موجة غضب واسعة، حيث رأى نشطاء أنها تتجاهل الحقائق على الأرض وتحاول إلقاء اللوم على المقاومة بدلًا من تحميل الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

“طوفان الأقصى” لم تكن مجرد هجوم عابر، بل زلزال أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد سنوات من محاولات طمسها. العملية كشفت ضعف الجيش الإسرائيلي، وأسقطت وهم “الجيش الذي لا يُقهر”، وأثبتت قدرة المقاومة على تغيير قواعد الاشتباك. لكن يبدو أن بن علوي، الذي سبق أن دعا لطمأنة الاحتلال على مستقبله، يفضل التماهي مع الرواية الإسرائيلية بدلًا من دعم حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال.

موقف بن علوي يتناقض مع السياسة الرسمية العمانية، حيث تحافظ السلطنة على موقف محايد ظاهريًا، لكنها في السنوات الأخيرة فتحت أبوابها لمسؤولين إسرائيليين، في خطوة أثارت جدلًا حول مدى التقارب بين مسقط وتل أبيب.

ويعيد تصريح بن علوي للأذهان زيارته الشهيرة لرئيس وزراء الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، في عام 2018، والتي أثارت حينها استياءً عربيًا واسعًا.

الانتقادات الموجهة لبن علوي لم تأتِ فقط من الشارع العربي، بل من داخل عمان أيضًا، حيث وصفه ناشطون بأنه “صوت الاحتلال في الخليج”، متهمين إياه بمحاولة تبرير المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

في المقابل، دافع عنه البعض معتبرين أن تصريحاته تأتي في إطار الواقعية السياسية ومحاولة تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد.

بغض النظر عن دوافع بن علوي، تبقى الحقيقة أن الفلسطينيين وحدهم من يدفعون ثمن المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال، بينما يحاول بعض المسؤولين العرب إعادة كتابة التاريخ بما يخدم مصالح العدو. فهل سيكون لتصريحات بن علوي تداعيات على موقف السلطنة الرسمي؟ أم أنها مجرد تعبير عن رأي شخصي لرجل غادر منصبه؟