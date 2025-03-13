بوتين الرابح الأكبر في حرب الكبار.. كيف تخدم سياسات ترامب روسيا؟

وطن – يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق انتصارًا سياسيًا غير متوقع، وسط الفوضى التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السياسة الدولية. ففي الوقت الذي تشتد فيه المعارك بين روسيا وأوكرانيا، قررت واشنطن حجب المعلومات الاستخباراتية عن كييف، وهو ما أعطى موسكو فرصة ذهبية لتكثيف عملياتها العسكرية وتحقيق مكاسب جديدة على الأرض.

منذ اندلاع الحرب، كانت الاستخبارات الأمريكية تلعب دورًا محوريًا في دعم أوكرانيا، من خلال تزويدها بمعلومات حساسة حول تحركات الجيش الروسي، مما مكن كييف من شن ضربات دقيقة ضد القوات الروسية. لكن قرار ترامب الأخير بحجب هذه المعلومات وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موقف صعب، حيث أصبح عاجزًا عن التنبؤ بتحركات العدو، ما أدى إلى ارتباك واضح في صفوف الجيش الأوكراني.

ترامب يضغط على أوكرانيا.. وبوتين يستغل الفرصة

يبرر ترامب هذه الخطوة بأنها جزء من استراتيجيته لإنهاء الحرب، لكن الواقع يشير إلى أن هذا التحرك قد يكون مجرد أداة ضغط على كييف لإجبارها على القبول بتسوية تخدم المصالح الأمريكية. في المقابل، تستغل روسيا هذه اللحظة الحرجة لتكثيف هجماتها عبر المدفعية الثقيلة والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، في محاولة لاستعادة المناطق التي خسرتها خلال الأشهر الماضية.

في الوقت الذي تتراجع فيه واشنطن، يعتمد زيلينسكي على دعم حلفاء الناتو مثل بريطانيا وفرنسا لتعويض النقص في المعلومات الاستخباراتية. لكن السؤال المطروح هو: هل يمكن لهؤلاء الحلفاء تعويض الدور الأمريكي؟

مكاسب بوتين من الاضطرابات في واشنطن

التوترات داخل الإدارة الأمريكية تصب في مصلحة بوتين، الذي أصبح في موقع قوة خلال أي مفاوضات سلام مستقبلية. فبينما تنشغل واشنطن بصراعاتها الداخلية، يواصل الكرملين توسيع نفوذه وإعادة ترتيب ميزان القوى في أوروبا الشرقية.

بعض المحللين يرون أن التغيرات في السياسة الأمريكية قد تشكل بداية النهاية للدور القيادي لواشنطن في الشؤون الدولية، خاصة إذا استمر ترامب في تبني سياسات تعزز مصالح روسيا على حساب حلفاء أمريكا التقليديين.

خاتمة.. هل نحن أمام تحوّل استراتيجي عالمي؟

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ما يفعله ترامب هو مجرد تكتيك سياسي مؤقت؟ أم أن أمريكا بصدد إعادة رسم تحالفاتها الاستراتيجية؟ الأكيد أن بوتين هو المستفيد الأكبر من هذه الفوضى، فيما تقف أوكرانيا وحيدة في مواجهة مستقبل مجهول.

🔴 حرب محمومة يقودها #ترامب ضدّ الغرب..#بوتين هو الفائز الأكبر في لعبة خطيرة يلعبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب👇 pic.twitter.com/MTC3ml2c3I — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 11, 2025