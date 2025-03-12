احتجاجات نيويورك: اشتباكات مع الشرطة واعتقالات خلال مسيرة لدعم محمود خليل

طالب كولومبيا "مؤيد لحماس" يواجه الترحيل

وطن12 مارس، 2025
تم اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر شخصا.
تم اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر شخصا.

وطن – تصاعدت التوترات في شوارع مانهاتن، الثلاثاء، بعد تدخل شرطة نيويورك (NYPD) لتفريق مئات المحتجين المؤيدين للناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتقلته السلطات الفيدرالية السبت الماضي تمهيدًا لترحيله بتهمةنشر آراء مؤيدة لحماس“. وأسفرت الاشتباكات عن اعتقال 12 متظاهرًا على الأقل، بينما واجهت الجامعة انتقادات لـتعاونها مع ترامبفي ملاحقة النشطاء.

اندلعت احتجاجات حاشدة في نيويورك بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن خطط لترحيل ناشط مؤيد لحركة حماس.
اندلعت احتجاجات حاشدة في نيويورك بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن خطط لترحيل ناشط مؤيد لحركة حماس.

تفاصيل الاشتباكات: مسيرات متظاهرين وإغلاق طرق رئيسية

  • تجمّع نحو 500 محتج عند ميدان واشنطن سكوير، حاملين لافتات تدعو إلى إلغاءهيئة الهجرة والجمارك (ICE)” وتحرير خليل.
  • حاول المتظاهرون اقتحام ساحة مدينة هول بارك، لكن الشرطة أحكمت طوقًا حول المنطقة وبدأت في اعتقال من رفضوا تفريق أنفسهم.
  • استخدم المحتجون شعارات مثلالحل الوحيد هو انتفاضة شعبية، واتهموا الشرطة بـالتدريب الإسرائيلي، وفق مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل.
ضباط الشرطة يعتقلون أحد المتظاهرين في كولومبيا.
ضباط الشرطة يعتقلون أحد المتظاهرين في كولومبيا.

خلفية الأزمة: لماذا يُهدَّد محمود خليل بالترحيل؟

  • محمود خليل، طالب سابق بجامعة كولومبيا، اعتُقل من منزله مع عائلته في عملية مداهمة نفذتها ICE.
  • يُتهم خليل، الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، بـدعم حماسعبر خطاباته في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، وفق البيت الأبيض.
  • يدافع فريق خليل القانوني عن أن الاعتقالاستهداف سياسيلآرائه، خاصةً مع حمل زوجته الأمريكية الحامل.

السياق السياسي: ترامب يشنّ حملة علىمعاداة الساميةفي الجامعات

  • يأتي الاعتقال في إطار وعود الرئيس دونالد ترامب بـتطهير الجامعات من الكراهية، مُشيرًا إلى تصاعد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في حرم جامعات مثل كولومبيا.
  • انتقد البيت الأبيض إدارة الجامعة لـعدم تعاونها الكافيفي تحديد هويات المتورطين في أنشطةمعادية لإسرائيل“.
  • يُذكر أن كولومبيا كانت بؤرة احتجاجات عنيفة منذ عام 2023، بعد إعلانها شراكات بحثية مع جامعات إسرائيلية.
قامت حشود من المتظاهرين بإغلاق أحد شوارع وسط مدينة مانهاتن.
قامت حشود من المتظاهرين بإغلاق أحد شوارع وسط مدينة مانهاتن.

ردود الفعل: غضب مؤيدين واستنكار سائحين

  • أندريا بيناتار، سائحة من تكساس: “لو كانوا فخورين بقضيتهم، لظهروا وجوههم دون أقنعة“.
  • أناستاسيا سيمون، ناشطة حقوقية: “خليل سجين سياسي.. الاعتقال محاولة لتحطيم حركتنا“.
  • هاجم محامو خليل الإدارة الأمريكية، واصفين إجراءاتها بـالتنكيل بالحريات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب“.
متظاهر يحمل لافتة تطالب بإلغاء ICE.
متظاهر يحمل لافتة تطالب بإلغاء ICE.

تطورات قانونية: جلسة ترحيل حاسمة في لويزيانا

  • من المقرر أن يخضع خليل لجلسة استماع، الأربعاء، في ولاية لويزيانا، حيث يحتجزه مسؤولو الهجرة.
  • تطالب عائلته بنقله إلى نيويورك، مؤكدة أن الاحتجاز في الجنوبعقاب جماعيلصعوبة زيارة أهله له.

تحليل: هل تشن واشنطن حربًا على حرية التعبير؟

  • يرى مراقبون أن قضية خليل جزء من استراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد تمرير قانونمواجهة معاداة الساميةفي الكونجرس.
  • حذّر اتحاد الحريات المدنية (ACLU) من أن استخدام تهمةدعم حماسقد يُساء استغلاله لقمع أي انتقاد لسياسات إسرائيل.

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