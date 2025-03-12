احتجاجات نيويورك: اشتباكات مع الشرطة واعتقالات خلال مسيرة لدعم محمود خليل

وطن – تصاعدت التوترات في شوارع مانهاتن، الثلاثاء، بعد تدخل شرطة نيويورك (NYPD) لتفريق مئات المحتجين المؤيدين للناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتقلته السلطات الفيدرالية السبت الماضي تمهيدًا لترحيله بتهمة “نشر آراء مؤيدة لحماس“. وأسفرت الاشتباكات عن اعتقال 12 متظاهرًا على الأقل، بينما واجهت الجامعة انتقادات لـ“تعاونها مع ترامب” في ملاحقة النشطاء.

تفاصيل الاشتباكات : مسيرات متظاهرين وإغلاق طرق رئيسية

تجمّع نحو 500 محتج عند ميدان واشنطن سكوير ، حاملين لافتات تدعو إلى إلغاء “ هيئة الهجرة والجمارك (ICE)” وتحرير خليل .

عند ، حاملين لافتات تدعو إلى إلغاء هيئة الهجرة والجمارك وتحرير خليل حاول المتظاهرون اقتحام ساحة مدينة هول بارك ، لكن الشرطة أحكمت طوقًا حول المنطقة وبدأت في اعتقال من رفضوا تفريق أنفسهم .

، لكن الشرطة أحكمت طوقًا حول المنطقة وبدأت في اعتقال من رفضوا تفريق أنفسهم استخدم المحتجون شعارات مثل : “ الحل الوحيد هو انتفاضة شعبية “ ، واتهموا الشرطة بـ “ التدريب الإسرائيلي “ ، وفق مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل .

خلفية الأزمة : لماذا يُهدَّد محمود خليل بالترحيل؟

محمود خليل ، طالب سابق بجامعة كولومبيا، اعتُقل من منزله مع عائلته في عملية مداهمة نفذتها ICE.

، طالب سابق بجامعة كولومبيا، اعتُقل من منزله مع عائلته في عملية مداهمة نفذتها يُتهم خليل، الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، بـ “ دعم حماس ” عبر خطاباته في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، وفق البيت الأبيض .

في الولايات المتحدة، بـ دعم حماس عبر خطاباته في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، وفق البيت الأبيض يدافع فريق خليل القانوني عن أن الاعتقال “ استهداف سياسي ” لآرائه، خاصةً مع حمل زوجته الأمريكية الحامل .

السياق السياسي : ترامب يشنّ حملة على “ معاداة السامية ” في الجامعات

يأتي الاعتقال في إطار وعود الرئيس دونالد ترامب بـ “ تطهير الجامعات من الكراهية “ ، مُشيرًا إلى تصاعد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في حرم جامعات مثل كولومبيا .

بـ تطهير الجامعات من الكراهية ، مُشيرًا إلى تصاعد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في حرم جامعات مثل كولومبيا انتقد البيت الأبيض إدارة الجامعة لـ “ عدم تعاونها الكافي ” في تحديد هويات المتورطين في أنشطة “ معادية لإسرائيل “.

عدم تعاونها الكافي في تحديد هويات المتورطين في أنشطة معادية لإسرائيل يُذكر أن كولومبيا كانت بؤرة احتجاجات عنيفة منذ عام 2023 ، بعد إعلانها شراكات بحثية مع جامعات إسرائيلية .

ردود الفعل : غضب مؤيدين واستنكار سائحين

أندريا بيناتار ، سائحة من تكساس : “ لو كانوا فخورين بقضيتهم، لظهروا وجوههم دون أقنعة “.

، سائحة من تكساس لو كانوا فخورين بقضيتهم، لظهروا وجوههم دون أقنعة أناستاسيا سيمون ، ناشطة حقوقية : “ خليل سجين سياسي .. الاعتقال محاولة لتحطيم حركتنا “.

، ناشطة حقوقية خليل سجين سياسي الاعتقال محاولة لتحطيم حركتنا هاجم محامو خليل الإدارة الأمريكية، واصفين إجراءاتها بـ “ التنكيل بالحريات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب “.

تطورات قانونية : جلسة ترحيل حاسمة في لويزيانا

من المقرر أن يخضع خليل لجلسة استماع، الأربعاء، في ولاية لويزيانا، حيث يحتجزه مسؤولو الهجرة .

تطالب عائلته بنقله إلى نيويورك، مؤكدة أن الاحتجاز في الجنوب “ عقاب جماعي ” لصعوبة زيارة أهله له .

تحليل : هل تشن واشنطن حربًا على حرية التعبير؟