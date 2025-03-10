حرب تضليل في الساحل السوري.. فلول الأسد تروج الأكاذيب بعد فشل انقلابها

وطن – تشهد منصات التواصل الاجتماعي حملة تضليل واسعة يقودها فلول نظام الأسد، عقب فشل محاولتهم الانقلابية على حكومة الرئيس أحمد الشرع. مستغلين الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الأمنية للإدارة السورية الجديدة وعناصر مسلحة موالية للنظام البائد، لجأ أتباع الأسد إلى فبركة صور ومقاطع فيديو ونشر أخبار مضللة تهدف إلى تشويه الواقع وإثارة الفتنة الطائفية.

وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تجاوز عدد القتلى المدنيين 700 قتيل، بينما أكدت القوات الأمنية اعتقال العشرات من فلول النظام، الذين حاولوا استغلال هذه الاشتباكات إلكترونيًا، بعد فشل محاولتهم لقلب نظام الحكم. أبرز أساليب التضليل كانت تحميل حكومة الشرع مسؤولية مقتل المدنيين العلويين، من خلال نشر صور لأطفال قيل إنهم قتلوا على يد الأمن العام، بينما تبيّن لاحقًا أن بعض الصور تعود إلى حوادث في روسيا وكوريا وفلسطين، ولا علاقة لها بأحداث الساحل السوري.

لم يقتصر التضليل على الصور، بل تم التلاعب بتصريحات الرئيس أحمد الشرع، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث جرى فبركة تصريح مزعوم يدعي أن الشرع أعلن القبض على عناصر حوثية تسللت إلى سوريا عبر لبنان للمشاركة في محاولة الانقلاب. إلا أن هذا التصريح عارٍ عن الصحة، وجاء في إطار محاولات لخلق توتر داخلي وزعزعة استقرار الحكومة الجديدة.

في المقابل، شدد الرئيس أحمد الشرع على أن القوات الأمنية ستلاحق فلول النظام السابق، وستحاسب كل من بث الفوضى أو اعتدى على المدنيين، مؤكدًا أن سوريا واحدة وموحدة. وأشار مراقبون إلى أن فلول الأسد لم تتورع عن استهداف المدنيين، حيث نفذت عمليات قتل بحق النساء والأطفال، وأضرمت النيران في جثث عناصر أمنية، في محاولة لبث الرعب والفوضى.

الانقلاب فشل، لكن معركة المعلومات مستمرة، حيث يسعى أتباع الأسد وعرابو الثورة المضادة إلى تشويه المشهد السوري الجديد، عبر نشر الأكاذيب على نطاق واسع. فهل تنجح حكومة الشرع في تفكيك شبكات التضليل وكشف زيف الدعاية المضللة؟