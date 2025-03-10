تحقيق أمريكي يكشف المستور.. هكذا قتلت إسرائيل أسراها في غزة!

وطن – كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل صادمة حول كيفية مقتل 41 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن بعضهم قُتل بنيران إسرائيلية خلال عمليات عسكرية كان هدفها القضاء على قيادات حماس، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح المحتجزين الإسرائيليين.

بحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي كان على دراية بأن عملياته العسكرية تهدد حياة الأسرى، لكنه مضى قدمًا في تنفيذها، متجاهلًا المخاطر التي قد يتعرضون لها. كما أكد مسؤولون إسرائيليون أن 7 أسرى على الأقل قُتلوا عندما اقتربت القوات الإسرائيلية من مواقع احتجازهم، ما دفع مقاومي حماس إلى التعامل بالنار وفقًا للتعليمات الصادرة لهم.

4 أسرى آخرين قُتلوا جراء غارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي نفسه، بينما قتل جنود الاحتلال 3 أسرى آخرين عن طريق الخطأ، بعدما ظنوا أنهم مسلحون فلسطينيون. وفي حادثة أخرى، قتل أسير واحد في تبادل لإطلاق النار أثناء اقتحام إحدى المناطق التي كان يُحتجز فيها.

التحقيق كشف أيضًا عن محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام منطقة جنوب غزة في أغسطس الماضي، بحثًا عن يحيى السنوار، قائد حركة حماس. كانت هذه المنطقة محظورة العمليات على الخرائط العسكرية، بسبب وجود الأسرى هناك، لكن الجيش الإسرائيلي تجاهل ذلك، ما أدى إلى مقتل 6 أسرى بعد أن اقتربت القوات من موقع احتجازهم، وفقًا لما أكدته تحقيقات جيش الاحتلال لاحقًا.

المسؤولون الإسرائيليون أكدوا أن مطاردة السنوار كانت أولوية أكبر من حياة الأسرى، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى اهتمام إسرائيل بمصير جنودها ومواطنيها الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية. فهل ستتحمل حكومة نتنياهو المسؤولية عن مقتلهم؟