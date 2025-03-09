رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يُفاجئ جنوده: هجوم حماس بدأ الآن!

وطن – بدأ رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، ولايته بزيارة إلى قطاع غزة، في خطوة حملت رسائل قوية حول المرحلة القادمة من المواجهة. لم يكن زامير يعتزم الاكتفاء بجولة تفقدية أو تحية جنوده فحسب، بل فاجأهم بإعلان سيناريو افتراضي لهجوم من قبل كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في محاولة لمحاكاة أحداث السابع من أكتوبر.

عند وصوله إلى المنطقة العازلة في شمال القطاع، حيث توجد إحدى البؤر الاستيطانية القريبة من بيت حانون، أبلغ قائد السرية بأنه الآن “تحت هجوم حقيقي” من حماس، وأمره بالتصرف الفوري. هذا التمرين الميداني المفاجئ وضع الجنود في حالة استنفار، حيث اضطروا للتعامل مع سيناريو قتالي مشابه لما حدث في بداية الحرب على غزة.

ردود الفعل داخل الجيش الإسرائيلي كانت متباينة، حيث أبدى اللواء يارون فينكلمان، القائد المنتهية ولايته للمنطقة الجنوبية، اندهاشه من قرار زامير بتدشين ولايته بهذه الطريقة. لكنه في الوقت نفسه أدرك أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة مفادها أن الحرب لم تنتهِ بعد، وأن أي هدنة قد تنتهي في أي لحظة بعودة القتال من جديد.

وسائل الإعلام الإسرائيلية رأت أن زامير كان يدرك جيدًا تأثير هذه الخطوة، حيث أراد ترسيخ صورة القيادة القوية التي تسعى لاستعادة هيبة الجيش الإسرائيلي بعد الفشل الذريع في التصدي لعملية طوفان الأقصى. موقع “واينت” العبري وصف الأمر بأنه محاولة مباشرة من رئيس الأركان الجديد لاستهداف نقطة الضعف الكبرى في الجيش، وهي الإخفاقات التي كشفتها حماس في هجومها السابق.

زامير، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الأركان وكان من المقربين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معروف بتشدده العسكري ورؤيته القائمة على ضرورة توجيه ضربات استباقية لحماس ومنعها من إعادة بناء قدراتها القتالية. في تصريحاته الأخيرة، أشار إلى أن “المواجهة لم تُحسم بعد”، وأن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ مهمته بالكامل في السابع من أكتوبر، مما يعني أن استئناف الحرب ليس سوى مسألة وقت.

هذه التصريحات تثير مخاوف كبيرة بشأن مستقبل قطاع غزة، حيث يبدو أن إسرائيل تستعد لجولة جديدة من القتال، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية متدهورة بشكل غير مسبوق. فهل تكون زيارة زامير لغزة بداية تصعيد جديد أم مجرد استعراض للقوة في محاولة لرفع معنويات الجنود بعد الهزائم المتتالية؟

🔴رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يبدأ مهمته بزيارة #غزة ويفاجئ جنوده بهجوم من حمـ ـ ـاس.. فما القصة؟👇 pic.twitter.com/cJvb0NqvRu — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 7, 2025