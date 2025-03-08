وفد مغربي يعزي الإسرائيليين: “فلسطين أرضكم”!

وطن – في زيارة أثارت ردود فعل غاضبة، وصل وفد مغربي إلى إسرائيل حيث التقى بعدد من المسؤولين الإسرائيليين وقدم العزاء لعائلة إسرائيلية فقدت أفرادًا خلال الحرب الأخيرة على غزة.

الوفد، الذي ضم شخصيات بارزة من منظمات مغربية، شارك في فعاليات داخل مستوطنات إسرائيلية، ما اعتبره مراقبون خطوة جديدة في مسار التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي.

تزامنت هذه الزيارة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، ما جعلها تثير موجة من الغضب في الأوساط الشعبية، خاصة في ظل مشاركة أعضاء الوفد في ندوات داخل إسرائيل تناولت قضايا سياسية مرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي. وقد اعتبرت بعض الجهات هذه التحركات تجاوزًا واضحًا للموقف الشعبي المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، حيث شهدت البلاد سابقًا مظاهرات رافضة للتطبيع ومؤيدة للمقاومة.

تضمنت الزيارة لقاءات مع شخصيات دينية وسياسية في إسرائيل، إلى جانب زيارات لمناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على العلاقات المغربية الفلسطينية. كما أشارت تقارير إلى أن بعض المشاركين في الوفد سبق لهم الظهور في مناسبات تطبيعية سابقة، وهو ما يؤكد وجود توجه لتعزيز التعاون مع الاحتلال في مختلف المجالات.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مما يضع الحكومات العربية أمام اختبارات صعبة فيما يتعلق بمواقفها من القضية الفلسطينية. كما أن هذه الزيارة قد تلقي بظلالها على العلاقات الداخلية في المغرب، حيث ما زالت قطاعات واسعة من المجتمع ترفض أي تقارب مع الاحتلال وتتمسك بموقف داعم للحقوق الفلسطينية.

في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحًا حول تأثير هذه الخطوة على مستقبل العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وكيف ستتفاعل القوى الشعبية والسياسية مع هذه المستجدات، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتقديم حلول عادلة للقضية الفلسطينية.

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