علماء الأمة يردّون على عثمان الخميس: دعم المقاومة واجب شرعي!

وطن – في الوقت الذي تتعرض فيه المقاومة الفلسطينية لحملة تشويه غير مسبوقة، وقف علماء شرفاء في وجه موجة الطعن التي قادها بعض الدعاة، مؤكدين أن دعم المجاهدين في فلسطين واجب شرعي لا يجوز التفريط فيه. جاء ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل من الداعية عثمان الخميس، وصف فيها المقاومة بأنها “فرقة سياسية منحرفة”، مما أثار موجة استياء واسعة.

عدد من العلماء والدعاة البارزين تصدوا لهذه التصريحات، مؤكدين أن المقاومة في غزة ليست مجرد فصيل سياسي، بل تمثل خط الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. الشيخ عبد الله غباين، الداعية الفلسطيني، شدد على أن العلماء يتحملون مسؤولية كبيرة في دعم قضايا الأمة، مشيرًا إلى أن الطعن في المجاهدين لا يخدم إلا العدو الصهيوني.

رئيس هيئة علماء فلسطين، الدكتور نواف هايل تكروري، أكد أن مناصرة المقاومة هو موقف شرعي وأخلاقي، مستنكرًا أي محاولة للتشكيك في شرعية نضالها. بدوره، أكد الشيخ علي القره داغي، عضو مجلس أمناء اتحاد علماء المسلمين، أن تشويه المقاومة يخدم أجندات خارجية، ويهدف إلى إضعاف الصف الإسلامي.

الشيخ محمد الحسن الددو، من أبرز العلماء الداعمين للقضية الفلسطينية، أوضح أن المقاومة قدمت نموذجًا للتضحية والفداء، في وقت تخلت فيه بعض الدول عن مسؤولياتها. كما دعا الداعية الكويتي طارق سويدان إلى دعم المقاومة بكل الوسائل الممكنة، معتبرًا أن التخلي عنها خذلان للأمة بأكملها.

من جانبه، أكد الشيخ محمد راتب النابلسي أن المقاومة ليست خيارًا بل واجبًا، وأن الفلسطينيين يقاتلون نيابة عن الأمة الإسلامية بأسرها. الشيخ الجزائري الحاج بن حمو أشار إلى أن المقاومة قامت ببطولات تعجز عنها جيوش عربية، ولذلك فإن دعمها وتعزيز قوتها أمر حتمي.

هذه المواقف تأتي في سياق حملة مضادة ضد محاولات تشويه المقاومة، حيث يؤكد العلماء أن واجب المسلمين هو نصرة من يبذلون دماءهم من أجل الأقصى وكرامة الأمة. في ظل هذه التصريحات، يبقى السؤال: هل سيستمر بعض الدعاة في الطعن بالمقاومة، أم أن موقف العلماء الشرفاء سيُعيد الأمور إلى نصابها؟

بينما يهاجم عثمان الخميس وآخرون، من يضحّون بأرواحهم دفاعًا عن الأقـ ـصى، هناك من جهروا بالحق ورفضوا هذا الطعن، مؤكدين أن دعم المـ ـقاومة واجب شرعي وأخلاقي! علماء يردون على حملات التشويه ومحاولات بث الفرقة، في وقت اختار فيه بعض الدعاة، الاصطفاف مع رواية العـ ـدو! pic.twitter.com/BtOI6o2vpE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 5, 2025