إسرائيل في مأزق.. حماس تعيد بناء قوتها وكأن الحرب لم تحدث!

وطن – تواجه إسرائيل صدمة استخباراتية بعدما كشفت تقديرات عسكرية عن نجاح حركة حماس في إعادة بناء قدراتها القتالية بشكل سريع، رغم الحرب المستمرة منذ أشهر. مصادر استخباراتية إسرائيلية عبّرت عن قلقها من استئناف المقاومة الفلسطينية عملياتها المسلحة بحجم يوازي قوتها قبل اندلاع المواجهات في 7 أكتوبر الماضي.

وفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن ضباط استخبارات في ألوية الاحتياط بالجيش أكدوا أن حماس تمكنت من تجنيد آلاف المقاتلين الجدد لتعويض الخسائر البشرية، ما يجعل وضعها العسكري مشابهًا لما كان عليه قبل اندلاع الحرب. وأوضحت التقارير أن عدد مقاتلي الحركة يقترب الآن من 30 ألف مقاتل، ما يشكل تحديًا كبيرًا لجيش الاحتلال في حال انهيار وقف إطلاق النار وعودة القتال.

كما أشارت التقارير إلى أن حماس استغلت التهدئة الحالية لزرع المتفجرات في مناطق استراتيجية داخل قطاع غزة، وهو ما زعمت استخبارات الاحتلال أنه تم رصده عبر عملياتها الميدانية. وتشير هذه المعطيات إلى أن المقاومة الفلسطينية لم تفقد قدرتها القتالية رغم الدمار الهائل، ما يطرح تساؤلات حول فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه من الحرب.

المخاوف الإسرائيلية تتزايد مع تصاعد الحديث داخل الأوساط السياسية والعسكرية عن فشل الحرب في كسر شوكة المقاومة. وتؤكد التقديرات أن أي استئناف للقتال سيضع جيش الاحتلال أمام معركة مع خصم لم يفقد تماسكه، بل عاد ليشكل تهديدًا أكثر تعقيدًا من ذي قبل.

تأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه إسرائيل التوصل إلى تسوية لوقف إطلاق النار طويل الأمد، لكن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة قد تدفع القيادة العسكرية إلى مراجعة حساباتها بشأن استمرار العمليات البرية أو البحث عن بدائل سياسية وأمنية. ومع تعثر المفاوضات، تظل المواجهة العسكرية خيارًا مطروحًا، ما ينذر بجولة جديدة من التصعيد قد تكون أكثر تعقيدًا مما سبق.

يبدو أن مفاجآت المـ ـقـ ـاومة للاحتلال لم تنتهي بعد✋ مخاوف إسرائيلية بعد معلومات استخباراتية عن تحركات نوعية خطيرة لحركة حـ ـمـ ـاس استعدادا لاحتمالات تجدد القتال حال انهيار وقف إطلاق النار👇 pic.twitter.com/bxv1tKn1XC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 5, 2025