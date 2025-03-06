أشرف السعد في ورطة بعد لقاء السيسي والشرع.. هل يفي بوعده؟

وطن – وجد رجل الأعمال المصري الهارب، أشرف السعد، نفسه في موقف محرج بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السوري أحمد الشرع.

اللقاء الذي وصفه السعد سابقًا بأنه “مستحيل”، ووعد بأنه إذا حدث، سيضع صورة الرئيس الراحل محمد مرسي ويعتذر لجماعة الإخوان المسلمين. لكن ما كان يراه مستبعدًا أصبح حقيقة، ليواجه الآن موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتنفيذ تعهده.

السعد، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، لطالما قدم نفسه كمدافع شرس عن نظام السيسي، وهاجم كل من يعارضه. لكنه الآن في مأزق علني، حيث انتشرت تدوينته القديمة على منصات التواصل، والتي أكد فيها أنه لن يصدق أبدًا حدوث لقاء بين السيسي والشرع. المستخدمون لم يفوتوا الفرصة لتذكيره بوعده، مطالبين إياه بتنفيذ ما قاله بكل ثقة قبل أسابيع فقط.

هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها اندفاع السعد نفسه في ورطة. فقد سبق أن تعرض لموقف مشابه عندما هنّأ السيسي الرئيس السوري على توليه الحكم، رغم تهجمه المستمر على المعارضة. هذا التناقض جعل كثيرين يتساءلون عن مدى مصداقية مواقفه، خاصة وأنه كان يومًا ما من أبرز المروجين لأنظمة القمع في المنطقة.

أشرف السعد، الذي فرّ إلى لندن في التسعينيات هربًا من قضية توظيف أموال ضخمة، لم يتوقف عن تبرير قرارات السيسي الاقتصادية والسياسية، رغم أن سجله مليء بالمخالفات المالية التي تسببت في ضياع أموال آلاف المصريين. بعد سنوات من الهروب، عاد إلى مصر في 2021، لكنه لم يبقَ طويلاً، وسرعان ما عاد إلى بريطانيا مرة أخرى.

اليوم، مع تصاعد السخرية من موقفه، يبقى السؤال: هل سيعترف السعد بخطئه وينفذ وعده؟ أم أنه سيتجاهل العاصفة كما فعل في مواقف سابقة؟ يبدو أن الأيام المقبلة ستكشف مدى التزامه بكلمته، لكن المؤكد أن ذاكرة الإنترنت لا تنسى، والجمهور لا يغفر بسهولة لمن يبالغ في تصريحاته ثم يتراجع عنها.