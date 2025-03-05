نتنياهو: آن الأوان لمغادرة غزة.. تهديدات جديدة قبل القمة العربية!

وطن – يواصل نتنياهو تصعيده تجاه غزة، إذ أكد خلال جلسة عاصفة لـ الكنيست الإسرائيلي أن “الوقت قد حان لمنح سكان غزة حرية المغادرة”، مشيدًا بـ خطة دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، واصفًا إيّاها بـ “الشجاعة والمبتكرة”.

تصريحات نتنياهو جاءت قبل ساعات من القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة لمناقشة مستقبل قطاع غزة، وسط خلافات حادة بين الزعماء العرب حول مصير حماس ومستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب.

وفي تطور خطير، أعلن الاحتلال وقف دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، الذي يعاني من حصار خانق منذ أشهر. بالتزامن مع ذلك، تتعثر مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة، حيث يهدد نتنياهو بعواقب وخيمة إذا لم تفرج المقاومة عن جميع الرهائن المحتجزين لديها.

إسرائيل تستعد لجولة حرب جديدة! حيث شدد نتنياهو على أن “الجيش لن يتوقف حتى تحقيق النصر الكامل”، مما يشير إلى تصعيد عسكري محتمل، خاصة بعد تلقي الاحتلال دفعة جديدة من الأسلحة والقنابل الأمريكية بقرار مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

من جهتها، تراقب واشنطن عن كثب التطورات، إذ أشارت مصادر إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم الاحتلال في خياراته، بينما تسعى للضغط على الوسطاء المصريين والقطريين لاستئناف المفاوضات.

تتزامن هذه التهديدات مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية واستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يهدد بانفجار الأوضاع مجددًا. فهل تكون تصريحات نتنياهو مقدمة لجولة حرب جديدة؟ أم أن الضغوط الدولية والعربية ستنجح في كبح جماح الاحتلال؟