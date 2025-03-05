مسلسل معاوية.. تطاول على الصحابة وأمهاتهم

وطن – أثار مسلسل “معاوية” الذي أنتجته قناة “إم بي سي” السعودية برعاية تركي آل الشيخ جدلًا واسعًا، بسبب تجسيده لشخصيات الصحابة والخلفاء الراشدين، وهو ما اعتبره علماء الأزهر وهيئة كبار العلماء تجاوزًا شرعيًا وتحريفًا للتاريخ الإسلامي.

هند بنت عتبة، والدة معاوية بن أبي سفيان، التي كانت سيدة من سيدات قريش وأسلمت بين يدي النبي، ظهرت في مشاهد اعتُبرت غير لائقة في سياقها التاريخي، مما أثار استياءً واسعًا.

لم يقتصر الأمر على هند بنت عتبة، بل شمل الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، إضافة إلى الصحابي عمرو بن العاص، حيث صُوِّرت شخصياتهم بطريقة اعتبرها منتقدو المسلسل تشويهًا متعمدًا لشخصياتهم ومكانتهم.

الكاتب خالد صلاح، مؤلف المسلسل، تعرض لانتقادات واسعة بسبب التناول غير الدقيق للأحداث التاريخية، في ظل رفض الأزهر الشريف تجسيد الصحابة وأمهات المؤمنين في الأعمال الدرامية.

يرى مراقبون أن المسلسل يحاول إعادة صياغة التاريخ الإسلامي بما يتناسب مع رؤية سياسية وإعلامية معينة، لا تراعي الضوابط الشرعية ولا الحقائق التاريخية.

“إم بي سي” اختارت إنتاج هذا العمل رغم الجدل الكبير، ورغم المطالبات المتكررة بعدم تقديم المسلسل بصيغته الحالية، لكن يبدو أن المسلسل يمضي في طريقه، ليطرح تساؤلات كبرى حول حدود الدراما التاريخية، ومسؤولية صناع المحتوى في التعامل مع الرموز الدينية والإسلامية.

هل هي محاولة لشيطنة شخصيات تاريخية بارزة؟ أم مجرد رؤية فنية لم يوفق أصحابها في تقديمها بشكل محايد؟