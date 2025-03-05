لقاء سري بين ممثل الملك ونتنياهو.. تطبيع السعودية مع إسرائيل ليس جديدًا!

وطن – كشفت تقارير عبرية حديثة عن لقاء سري جمع الأمير السعودي بندر بن سلطان برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب حرب 2014 على غزة، في خطوة كانت تستهدف تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مقابل إعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.

وفقًا للمصادر، فإن الاجتماع جرى بترتيب خاص، وحضره مسؤولون من جهاز الموساد الإسرائيلي، بينما كان الأمير بندر يمثل العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

تضمنت المحادثات عرضًا سعوديًا لتمويل إعادة الإعمار كجزء من خطة أوسع للتطبيع، حيث لم يكن هناك التزام فوري بإقامة دولة فلسطينية، ولكن على إسرائيل الانخراط في حل الدولتين وفقًا لمبادرة السلام العربية لعام 2002.

نتنياهو والموساد أبدوا ارتياحًا للمقترح السعودي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر تولي المفاوضات بنفسه، مفوضًا محاميه إسحاق مولخو، مما أثار شكوك جهاز الموساد بأن نتنياهو كان يحاول إفشال العملية.

غضب الأمير بندر من هذه الخطوة، وسرعان ما انهارت المحادثات، وهو ما فتح الباب لاحقًا أمام دخول قطر على خط تمويل غزة، وفقًا للإعلام العبري.

تسريبات هذا اللقاء تعيد الجدل حول خطوات السعودية نحو التطبيع، والتي أصبحت أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة، مع سعي إسرائيل إلى جعل التطبيع مع الرياض جزءًا أساسيًا من أمنها الإقليمي.

كما تتزامن هذه المعلومات مع تأثيرات عملية 7 أكتوبر التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية لإعادة رسم التوازنات في المنطقة، مما أدى إلى تباطؤ مساعي التطبيع بين السعودية وإسرائيل وسط أجواء متوترة.