عمرو أديب يهاجم أبو تريكة بعد ظهوره في إعلان ستاد الأهلي.. لماذا كل هذا الغضب؟

وطن – أثار الإعلامي المصري السعودي عمرو أديب موجة من الجدل والسخرية بعد هجومه على ظهور محمد أبو تريكة في إعلان ستاد الأهلي الجديد، الذي تم إنتاجه من قبل شركة القلعة الحمراء. الإعلان الذي يبرز تطور مشروع ملعب الأهلي شهد مشاركة عدد من نجوم النادي عبر التاريخ، إلا أن ظهور أبو تريكة كان الأكثر لفتًا للأنظار.

ظهر “الماجيكو” في اللقطة الافتتاحية للإعلان، كما كان اللاعب الوحيد الذي تحدث بصوته، حيث قال عبارته الشهيرة: “الحلم أصبح حقيقة”، وهو ما فُسر بأنه رسالة تحمل أبعادًا أوسع تتجاوز مجرد الإعلان عن الاستاد. هذا المشهد كان كافيًا لإثارة حفيظة عمرو أديب، الذي سارع إلى التعليق بطريقة ساخرة على منصاته الرسمية.

تصريحات أديب فجّرت موجة من السخرية والهجوم ضده على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون متحاملًا على أبو تريكة بسبب مواقفه السياسية السابقة ودعمه للقضية الفلسطينية، في حين أشار آخرون إلى أن موقف الإعلامي المصري يعكس عداءً قديمًا تجاه اللاعب، الذي يحظى بشعبية واسعة داخل مصر وخارجها.

حظي منشور أديب بتفاعل واسع النطاق، حيث امتلأت منصات السوشال ميديا بتعليقات ساخرة من موقفه، فيما تساءل البعض عن سر العداء المستمر بين الإعلامي الشهير ونجم الكرة المصرية، الذي طالما تمتع بمكانة خاصة لدى جماهير النادي الأهلي.

لم يكن هذا الهجوم الأول من نوعه، حيث اعتاد عمرو أديب على مهاجمة أبو تريكة في عدة مناسبات سابقة، خاصة بعد إدراج الأخير على قوائم الإرهاب في مصر، وهو القرار الذي أثار ضجة واسعة وتسبب في تعاطف جماهيري كبير مع اللاعب.

في المقابل، لم يرد أبو تريكة بشكل مباشر على تصريحات أديب، مكتفيًا بمشاركة الإعلان عبر حساباته الرسمية، وهو ما زاد من استفزاز خصومه ودفعهم إلى مواصلة الانتقاد.

يظل التساؤل مطروحًا: لماذا يمثل محمد أبو تريكة مصدر إزعاج للبعض رغم اعتزاله كرة القدم منذ سنوات؟ وهل بات اسمه ممنوعًا حتى من الظهور في إعلانات تجارية؟