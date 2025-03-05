“تونسي في جيش الاحتلال”.. شارك بإبادة الفلسطينيين في غزة!

باسل سيد5 مارس، 2025
تونسي في صفوف الجيش الإسرائيلي
تونسي يقاتل بصفوف الجيش الإسرائيلي في غزة

وطن – أثار اسم “شي ميموني” ضجة واسعة في تونس بعدما كُشف عن تورطه في الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تبين أنه تونسي يهودي من جزيرة جربة انضم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وشارك في العمليات العسكرية التي أسفرت عن مقتل آلاف الفلسطينيين.

وفقًا لمصادر فلسطينية، فقد تم رصد ميموني وهو يشارك في عمليات حرق منازل المدنيين في قطاع غزة، حيث عُثر على مقاطع فيديو موثقة في هاتف أحد الجنود الإسرائيليين القتلى، كشفت دوره في هذه الجرائم.

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التقارير تشير إلى أن ميموني كان مغنيًا في الملاهي الليلية بمنطقة قمرت بالعاصمة التونسية، قبل أن يترك البلاد ويلتحق بلواء المشاة الميكانيكي في جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب عملية طوفان الأقصى.

اكتشاف وجود تونسي في صفوف جيش الاحتلال أثار غضبًا واسعًا بين التونسيين، الذين طالبوا السلطات بالتحقيق في كيفية مغادرته البلاد، خاصة وأن القانون التونسي يحظر المشاركة في النزاعات المسلحة والانضمام إلى جيوش أجنبية معادية.

ناشطون تونسيون طالبوا بفتح تحقيق رسمي للكشف عن أي تسهيلات محتملة قد تكون أتيحت لميموني وآخرين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسهيل خيانة بهذا الحجم.

تصاعد الغضب الشعبي في تونس، حيث أكد المواطنون أن العلاقة بين التونسيين والفلسطينيين علاقة دم لا يمكن أن تُخترق، وأن أي شخص يخون القضية الفلسطينية يجب أن يحاسب قانونيًا.

وتداول ناشطون تساؤلات حول مصير اليهود التونسيين الذين التحقوا بالجيش الإسرائيلي، وما إذا كانت الدولة التونسية ستتحرك لمحاسبتهم في حال عودتهم إلى البلاد.

التحقيقات لا تزال مستمرة، فهل تتحرك السلطات التونسية لكشف الحقيقة؟ وهل ستكون هناك إجراءات قانونية لمحاسبة ميموني ومن سار على خطاه؟

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باسل سيد5 مارس، 2025

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