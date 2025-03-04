“كأنهم اعتقلوني 3 آلاف سنة”.. شهادة أسير فلسطيني عن جحيم سجون الاحتلال

وطن – روى الأسير الفلسطيني المحرر محمد أبو سحلول، الذي تم الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى، تفاصيل المعاناة القاسية التي عاشها داخل السجون الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن 13 شهرًا من الاعتقال مرت عليه وكأنها 3 آلاف سنة، بسبب التعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها.

أبو سحلول، البالغ من العمر 16 عامًا، تم اعتقاله من قطاع غزة، وخلال فترة احتجازه، انقطعت أخباره عن عائلته لعدة أشهر، حيث لم يكن لديهم أي معلومات عنه، ولم يتمكنوا من معرفة ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة أم لا. والدته، التي تحدثت بعد الإفراج عنه، أكدت أنها لم تتعرف عليه بسبب التغير الكبير الذي طرأ على ملامحه بسبب سوء المعاملة والتعذيب الذي تعرض له داخل المعتقلات الإسرائيلية.

في شهادته الصادمة، كشف الأسير المحرر عن تعرضه للضرب والتنكيل اليومي داخل السجن، خاصة في أيامه الأخيرة قبل الإفراج عنه، حيث أقدمت قوات الاحتلال على الاعتداء الوحشي عليه وعلى باقي الأسرى لمجرد أنهم لم يجلسوا بشكل متساوٍ داخل الزنزانة، على حد تعبيره.

عملية الإفراج عن أبو سحلول جاءت ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، حيث أطلق الاحتلال سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد من المحتجزين الإسرائيليين. غير أن المشاهد التي ظهرت بعد تحرير الأسرى الفلسطينيين كانت مفجعة، إذ بدت ملامح الإنهاك والتعذيب واضحة على وجوه الكثيرين منهم، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية.

يؤكد ناشطون أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم.

🔴أسير فلسطيني محرر يروي تجربته القاسية في سجون الاحتلال بعد الإفراج عنه ضمن صفقة #طوفان_الأقصى👇 pic.twitter.com/wVYVH3sJk4 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 28, 2025