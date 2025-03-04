قصر سري في نيوم.. إمبراطورية محمد بن سلمان المخفية!

وطن – كشفت صور الأقمار الصناعية عن قصر فاخر وسط مشروع نيوم العملاق، المشروع الذي تبلغ تكلفته 2 تريليون دولار ويعد حجر الأساس لرؤية محمد بن سلمان في تحويل السعودية إلى مركز عالمي مستقبلي.

القصر، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا، يقع على شواطئ البحر الأحمر ويتميز بحدائق ضخمة، ملعب غولف فاخر، 10 مهابط هليكوبتر، إضافة إلى شواطئ خاصة وأبنية فاخرة لم يكشف عن وظيفتها بعد.

التقارير الغربية ترجّح أن القصر يعود إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خاصة أنه مصمم بأسلوب مشابه للقصر الفخم الذي اشتراه في فرنسا عام 2015 مقابل 300 مليون دولار. ولكن التساؤلات تدور حول لماذا لم يُعلن عنه؟ ولماذا كل هذه السرية؟

يقع القصر الجديد في قلب مشروع نيوم، الذي يهدف إلى بناء مدينة ذكية متطورة تضم أفخم المرافق السياحية والتجارية والتكنولوجية. إلا أن القصر يختلف عن أي منشأة أخرى في المشروع، فهو محاط بأكبر درجات السرية، ما يعزز الشكوك حول كونه مقرًا ملكيًا جديدًا أو جزءًا من خطة لإنشاء مجمعات حصرية لنخبة السلطة في السعودية.

تُظهر الصور طرقًا خاصة مؤدية إلى القصر، ومناطق شاسعة خُصصت له وحده، ما يعكس حجم الاستثمار الضخم في هذا الموقع. ورغم أن نيوم يُروج له باعتباره مشروعًا مفتوحًا للعالم، فإن هذه التطورات تعيد الجدل حول ما إذا كان المشروع مجرد غطاء لبناء ممالك خاصة لا يراها المواطن العادي؟

بينما تعمل السعودية على الترويج لنيوم باعتبارها المدينة التي ستغير مستقبل المنطقة، يشكك البعض في أهداف المشروع الحقيقية. مع استمرار الممارسات القمعية ضد المعارضين والانتقادات الموجهة إلى سجل حقوق الإنسان في المملكة، يثير بناء قصور ضخمة بهذا الحجم تساؤلات حول أولويات الإنفاق الحكومي.

هل نحن أمام محاولة لتوجيه موارد الدولة نحو مشاريع خاصة بالطبقة الحاكمة؟ وهل سيُتاح هذا القصر للجمهور أم أنه سيكون جزءًا من إمبراطورية محمد بن سلمان السرية؟

مع تزايد الغضب الشعبي بسبب الضرائب الجديدة وارتفاع تكاليف المعيشة، قد يُنظر إلى هذا القصر على أنه دليل إضافي على الفجوة بين الطبقة الحاكمة والمواطنين العاديين. في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل يمثل هذا القصر مستقبل السعودية، أم مجرد استعراض جديد للثروة؟