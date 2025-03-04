الأزهر يصدم السعودية.. فتوى تحرّم مسلسل معاوية قبل عرضه في رمضان

وطن – أصدرت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف فتوى تحرّم مشاهدة مسلسل معاوية، الذي تستعد مجموعة “إم بي سي” السعودية لبثه خلال الموسم الرمضاني، بعد عامين من تأجيله بسبب الجدل الواسع حوله.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى أن العمل يجسّد شخصيات من الصحابة وآل بيت النبي، وهو أمر مرفوض دينيًا وفقًا للشريعة الإسلامية. وقال عضو هيئة كبار العلماء عبد الفتاح العواري إن “تجسيد شخصية معاوية بن أبي سفيان، الذي كان أحد كُتاب الوحي، يعد أمرًا مرفوضًا شرعًا”، مضيفًا أن الخلافات التاريخية حول الحكم والخلافة لا يجب تحويلها إلى عمل درامي يخضع للتفسيرات المتباينة.

المسلسل، الذي وُصف بأنه أضخم إنتاج درامي عربي، يعيد تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة، أبرزها معاوية بن أبي سفيان، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعمرو بن العاص. ويؤدي أدوار البطولة كل من لجين إسماعيل (معاوية)، وإياد نصار (علي بن أبي طالب)، فيما تجسد الممثلة المصرية أسماء جلال دور زوجة معاوية، ما أثار استنكارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزامن الإعلان عن عرض المسلسل مع جدل متجدد حول تجسيد الصحابة في الأعمال الدرامية، وهو أمر يحرّمه الأزهر منذ عقود. في المقابل، تدافع إم بي سي عن العمل باعتباره ملحمة تاريخية تحكي قصة الإمبراطورية التي امتدت من الشرق إلى الغرب.

تم تصوير معظم مشاهد المسلسل في مدن تونسية مثل الحمامات، والمهدية، والمنستير، والنفيضة، وبلغت تكلفته الإنتاجية نحو 100 مليون دولار، وفق تقديرات إعلامية.

ويبدو أن الجدل حول المسلسل لن يتوقف قريبًا، لا سيما مع تعارض مواقف المؤسسات الدينية الكبرى بشأن عرضه. فبينما يحرّم الأزهر متابعته، تصر السعودية على تقديمه كجزء من الإنتاج الدرامي الضخم خلال الشهر الفضيل، مما يثير تساؤلات حول تداعيات القرار على العلاقة بين القاهرة والرياض في الفترة المقبلة.

🔴وسط جدل متواصل جراء عرض مسلسل #معاوية في شهر #رمضان بعد تأجيله عامين.. هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف تحسم موقفها من عرض المسلسل وتحرّم مشاهدته.. فما القصة؟👇 pic.twitter.com/PHUNs404bt — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 1, 2025