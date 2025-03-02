تسريبات: ابن سلمان يدعو لسحق حماس ونزع سلاحها بالكامل

وطن – كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن تصريحات أدلى بها محمد بن سلمان خلال اجتماع “الأخوة” الذي ضم زعماء الخليج ومصر والأردن، حيث أبدى ولي العهد السعودي موقفًا متشددًا تجاه حركة حماس، مؤكدًا ضرورة سحقها ونزع سلاحها بالكامل.

وفقًا لمجتهد، أظهر ابن سلمان حقدًا شديدًا على المقاومة، واعتبرها العقبة الكبرى أمام مشروع التطبيع الشامل الذي يسعى لتنفيذه بالتنسيق مع ترامب وتل أبيب.

التسريبات أشارت إلى أن ابن سلمان لم يكن الوحيد في هذا الموقف، حيث وافقه السيسي وملك الأردن ومحمد بن زايد، إلا أن الأخيرين كانوا أكثر حذرًا في تصريحاتهم، بينما تحدث ابن سلمان بوضوح عن ضرورة القضاء التام على حماس.

الاجتماع شهد توافقًا خليجيًا – مصريًا – أردنيًا على أن وجود حماس كقوة مسلحة يشكل تهديدًا للخطط الإقليمية، وأن استمرارها يعني فشل أي تسوية سياسية تسعى إليها واشنطن.

الموقف العدائي الذي كشفه مجتهد ليس مفاجئًا، فقد سبق أن صرح ابن سلمان علنًا بأن القضية الفلسطينية لم تعد تهمه، بل وذهب أبعد من ذلك عندما قاد حملة إعلامية شرسة ضد المقاومة الفلسطينية عبر وسائل إعلام سعودية، أبرزها قناة “MBC”، التي خصصت برامج كاملة لشيطنة قادة حماس واتهامهم بالإرهاب.

هذه التصريحات والتسريبات تؤكد أن السعودية، في ظل حكم ابن سلمان، تتجه نحو لعب دور رئيسي في تصفية القضية الفلسطينية، بما يخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات العلنية بين الرياض وتل أبيب.