يائير العاق.. كم يدفع الاحتلال لحماية نجل نتنياهو المنفي؟

وطن – فضيحة مدوية تهز حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد كشف معلومات صادمة عن يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء الاحتلال. حيث كشفت نائبة في الكنيست أن يائير أُجبر على مغادرة إسرائيل ونُفي إلى الولايات المتحدة بعد أن قام بالاعتداء على والده وضربه، ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية.

النائبة نعمة لازيمي صرحت خلال جلسة برلمانية بأن نجل نتنياهو لم يسافر بمحض إرادته، وإنما تم نفيه قسرًا بسبب أفعاله العنيفة. تصريحاتها فجرت موجة غضب داخل حزب الليكود، الذي سارع إلى إصدار بيان رسمي نفى فيه الاتهامات بشدة، واصفًا ما قالته لازيمي بأنه “كذبة حقيرة ومستوى جديد من الانحدار”، مهددًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يردد هذه الرواية.

لكن الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تصاعدت المطالبات بالكشف عن تكلفة حماية يائير في منفاه الاختياري بميامي، فلوريدا، حيث يقيم منذ أبريل 2023 تحت حراسة مشددة من جهاز الشاباك الإسرائيلي.

وكشفت تقارير إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تنفق ما يقرب من 2.5 مليون شيكل سنويًا، أي ما يعادل 680 ألف دولار أمريكي، لتغطية تكاليف إقامة وحماية يائير، وهو ما اعتبرته المعارضة إهدارًا صارخًا للمال العام في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمات اقتصادية متفاقمة بسبب حرب غزة.

ورغم التهديدات التي أطلقها الليكود ضد منتقديه، إلا أن المعلومات المسربة عن العلاقة المتوترة بين يائير ووالده، إلى جانب التكاليف الباهظة التي تتحملها خزينة الاحتلال لحمايته في الخارج، تضع نتنياهو في موقف حرج، وتزيد الضغوط عليه داخليًا، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها الكيان الإسرائيلي.

فهل تتسبب هذه الفضيحة في انهيار مكانة نتنياهو داخل حزبه؟ وهل سيواصل الاحتلال تمويل “نفي” يائير أم ستتخذ المعارضة خطوات جادة لإيقاف هذه الامتيازات؟