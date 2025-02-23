ضغوط أمريكية على الجيش المصري.. هل يخضع السيسي لخطة تهجير الغزيين؟

وطن – تواجه مصر ضغوطًا مكثفة من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن موقفها الرافض لخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء. وفقًا لمصادر مطلعة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” لوّحت بإمكانية تأخير المساعدات الأمنية لمصر بسبب رفضها القاطع للمخطط الأمريكي – الإسرائيلي، وهو ما يضع الجيش المصري في موقف حرج أمام شركائه الدوليين.

التقارير تشير إلى أن تل أبيب قدّمت معلومات استخباراتية للبنتاغون حول تطور القدرات العسكرية المصرية، وخاصة في مجال الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة، ما دفع واشنطن إلى التفكير في فرض رقابة أكثر صرامة على صفقات الأسلحة وتقنيات الدفاع التي تحصل عليها القاهرة. كما أن هناك مخاوف أمريكية من تعاون عسكري محتمل بين مصر وروسيا أو الصين لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستقل عن واشنطن.

ورغم استبعاد نشوب مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر وإسرائيل، إلا أن الجيش المصري في سيناء رفع مستوى الاستنفار، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها القاهرة مع أي محاولة لفرض حلول قسرية على الفلسطينيين أو التعدي على السيادة المصرية. وأكدت مصر في أكثر من مناسبة رفضها الحاسم لأي محاولات لتهجير سكان غزة إلى أراضيها، معتبرة أن الحل يجب أن يكون داخل القطاع وليس خارجه.

ومع استمرار التوترات الدبلوماسية، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة مصر على الصمود أمام الضغوط الأمريكية، خاصة في ظل الحاجة المستمرة إلى الدعم العسكري والاقتصادي من واشنطن. كما أن رفض القاهرة لمخططات التهجير قد يدفع إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات عقابية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي المتوتر بالفعل بسبب الحرب المستمرة في غزة.

🔴مصادر مطلعة تكشف عن ضغوطات كبيرة تمارس على الجيش المصري للقبول بخطة أمريكا وإسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع #غزة إلى مصر و #الأردن.. فهل #مصر مستعدة لمواجهة عسكرية إذا أصر ترامب على تنفيذ المخطط الخبيث؟👇 pic.twitter.com/poYUmLo8Gr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 20, 2025