الصهاينة يخططون لتهجير الفلسطينيين.. قطر الوجهة الجديدة!

وطن – لا تزال المخططات الإسرائيلية والأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية قائمة، وسط محاولات متكررة لفرض التهجير القسري على سكان غزة. بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، واقترح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نقلهم إلى السعودية لتأسيس “دولة لهم هناك”، جاءت دعوة جديدة من سفير الاحتلال السابق لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، لاقتراح تهجير الفلسطينيين إلى قطر.

يرى أردان أن قطر، باعتبارها دولة غنية، يجب أن تكون الوجهة الجديدة لتهجير سكان غزة. وقد دعا ترامب إلى الضغط على الدوحة لقبول جميع الفلسطينيين، وليس فقط قادة حماس كما يزعم.

هذه التصريحات تكشف عن استمرار المحاولات الإسرائيلية لفرض تهجير قسري ممنهج، بهدف تطهير غزة عرقيًا وإفراغها من سكانها، وسط تجاهل دولي وتخاذل عربي واضح.

الاحتلال الإسرائيلي يسعى منذ عقود إلى طمس الهوية الفلسطينية، وفرض واقع جديد من خلال اقتراحات متكررة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار. فبينما كانت مصر والأردن الوجهتين المفضلتين وفق المخططات الإسرائيلية والأمريكية السابقة، يأتي الآن الدور على السعودية وقطر ضمن مساعي الاحتلال المستمرة لإيجاد “بديل” للفلسطينيين خارج أرضهم.

تكرار هذه المقترحات يكشف عن العقلية الصهيونية التي تتعامل مع الشرق الأوسط وكأنه ملك لها، متجاهلة حقوق الفلسطينيين التاريخية في أرضهم. كما أن هذا الطرح يعكس حالة من الوقاحة السياسية التي يتبناها الاحتلال، مستغلاً ضعف الموقف العربي وتواطؤ بعض الدول التي لا تمانع في تمرير هذه المخططات.

لكن الفلسطينيين، كما أثبتوا عبر العقود، متجذرون في أرضهم ولن يتخلوا عنها مهما كانت الضغوط. فغزة التي واجهت أعتى الحروب، وصمدت في وجه الحصار والتجويع، لن تكون لقمة سائغة للمخططات الإسرائيلية. ومهما حاول الاحتلال التلاعب بالوقائع، فإن الفلسطينيين باقون، يدافعون عن أرضهم بدمائهم، ويرفضون أي محاولة لاقتلاعهم منها.

بعد أن طالب #ترامب بتهجيرهم إلى #الأردن و #مصر ودعا نتنياهو إلى توطينهم في #السعودية.. سفير إسرائيلي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين إلى #قطر .. وماذا بعد؟👇 pic.twitter.com/wRyl8mfvOD — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 20, 2025