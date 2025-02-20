الغزيون يلقنون ترامب درسًا.. خطة التهجير تتحول إلى صفقة أبدية مع الأرض

وطن – وسط الضغوط الأمريكية المتزايدة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أظهر الفلسطينيون موقفًا حاسمًا في التمسك بأرضهم ورفضهم لكل المخططات التي تسعى إلى اقتلاعهم من وطنهم. ورغم المعاناة المستمرة نتيجة الحرب الإسرائيلية التي دمرت البنية التحتية للقطاع وجعلت الحياة أكثر صعوبة، إلا أن سكان غزة قرروا قلب الطاولة على المخطط الأمريكي، معبرين عن تمسكهم بجذورهم التاريخية في أرضهم.

تصريحات ترامب الأخيرة التي وصف فيها غزة بأنها “لم تعد مكانًا صالحًا للحياة”، جاءت كمحاولة لإقناع الفلسطينيين بالمغادرة تحت غطاء إعادة الإعمار، لكنها أتت بنتائج عكسية. فبدلًا من البحث عن الهجرة، قرر العديد من الغزيين الذين كانوا يفكرون في مغادرة القطاع التراجع عن قراراتهم، ليس فقط بسبب تعقيدات السفر، ولكن “عنادًا في ترامب”، كما يردد الكثيرون هناك.

أحد هؤلاء الفلسطينيين هو نبيل عيد، الذي كان قد أكمل إجراءات سفره للخروج من القطاع مع أسرته بحثًا عن مستقبل أفضل، لكنه اختار البقاء بعد التصريحات الأمريكية التي كشفت عن نوايا واشنطن الحقيقية بتهجير الفلسطينيين قسرًا. هذا التوجه يعكس حالة الغزيين الذين يرون أن البقاء في غزة هو معركة صمود، لا تقل أهمية عن المواجهة العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

الواقع على الأرض يشير إلى أن خطة ترامب لم تفشل فقط، بل تحولت إلى عامل تحفيز للفلسطينيين للتشبث أكثر بوطنهم. فبدلًا من تنفيذ مخطط التهجير، وجد الاحتلال والإدارة الأمريكية أنفسهم أمام شعب قرر أن يجعل من الحصار والدمار وسيلة لتأكيد حقه في الأرض.

الحراك الشعبي الرافض لخطة التهجير، والذي بدأ يأخذ أشكالًا مختلفة من المبادرات الشعبية، يؤكد أن الفلسطينيين في غزة يرون في مشروع التهجير محاولة لإعادة سيناريو نكبة 1948 بأساليب جديدة، وهو ما لن يسمحوا بتكراره تحت أي ظرف. في الوقت نفسه، تصاعدت دعوات إلى المقاومة السياسية والإعلامية لكشف أبعاد هذا المخطط دوليًا، ومنع تمريره تحت غطاء إعادة الإعمار أو المساعدات الإنسانية.

🔴شاهد صفقة الغزيين التي يردون بها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب الساعي لتهجير أهالي القطاع من أراضيهم👇 pic.twitter.com/5Dx4AKUA4w — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 19, 2025