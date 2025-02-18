“مسن الزيتون”.. جريمة مروعة تكشف وحشية الاحتلال في غزة

وطن – مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتكشف يومًا بعد يوم جرائم مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر. من بين أبشع هذه الجرائم الجريمة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق مسن فلسطيني وزوجته في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث تم استخدامه كدرع بشري لساعات طويلة قبل أن يتم إعدامه ميدانيًا مع زوجته بطريقة وحشية.

حزام ناسف حول الرقبة ودرع بشري لمدة 8 ساعات

بحسب التقارير الواردة من مصادر فلسطينية وإعلامية، اقتحمت قوات الاحتلال المكونة من عناصر لواء ناحال ولواء كرملي والوحدة متعددة الأبعاد منطقة الزيتون في غزة، واعتقلت المسن الفلسطيني وزوجته من منزلهما بعدما لم يتمكنا من النزوح بسبب كبر سنهما وعدم توفر بدائل آمنة لهما.

وبدلاً من إطلاق سراحهما، قرر ضابط كبير في لواء ناحال ربط حزام ناسف حول رقبة المسن، وأبلغه أن أي تصرف خاطئ سيؤدي إلى تفجير الحزام على الفور. بعد ذلك، أُجبر المسن على السير أمام الجنود كدرع بشري من منزل إلى آخر لمدة 8 ساعات متواصلة، حيث كان يُستخدم لتفتيش المنازل قبل دخول جنود الاحتلال، لضمان عدم وجود مقاومين أو عبوات ناسفة.

إعدام ميداني بلا رحمة

بعد ساعات من الاستخدام القسري كدرع بشري، أُمر المسن وزوجته بالخروج من المنطقة والتوجه جنوبًا. لكن بمجرد وصولهما إلى مسافة 100 متر، قامت كتيبة أخرى من جيش الاحتلال بإطلاق النار عليهما بدم بارد، ما أدى إلى استشهادهما في الحال.

جريمة إبادة موثقة.. والعالم يكتفي بالمشاهدة

تأتي هذه الجريمة كجزء من سياسات الاحتلال الوحشية التي وثقتها منظمات حقوقية دولية، حيث استخدم جيش الاحتلال تكتيك “الدرع البشري” على نطاق واسع في حربه على غزة، رغم كونه جريمة حرب محظورة وفق القانون الدولي الإنساني.

ورغم كل هذه الجرائم التي تُرتكب بوحشية غير مسبوقة، لا يزال المجتمع الدولي يكتفي بالتصريحات والمواقف الباهتة دون أي تحرك فعلي لوقف المجازر المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.

إلى متى سيستمر الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة دون رادع؟

ما حدث في حي الزيتون ليس سوى نموذج لجحيم الاحتلال المستمر في غزة، فكم من الجرائم لا تزال لم تُكشف بعد؟

🔴درع بشري لساعات طويلة وحزام ناسف حول الرقبة خلال كل اقتحام.. جـ ـ ـرائم إبـ ـ ـادة جماعية ارتكبها جيش الاحتلال خلال الحرب على غزة أبشع هذه الجـ ـ ـرائم ارتكبها جنود ضد مسن وزوجته.. فما هذه القصة؟👇 pic.twitter.com/q0UgrfW6ef — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 17, 2025