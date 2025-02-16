بقرار من ترامب.. هل يُقتل آلاف السودانيين جوعًا بعد تجميد المساعدات؟

وطن – يواجه السودان كارثة إنسانية غير مسبوقة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد المساعدات الإنسانية، مما يهدد حياة آلاف السودانيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة. القرار الذي جاء وسط تصاعد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وأدى إلى إغلاق مئات مراكز الإغاثة ومطابخ الحساء، التي كانت تطعم عشرات الآلاف يوميًا.

بحسب تقارير المنظمات الإنسانية، فإن هذا القرار قد يؤدي إلى مجاعة كارثية، حيث يعاني 25 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين الذين تجاوز عددهم 12 مليون شخص بسبب الصراع.

المساعدات الأمريكية كانت تشكل شريان حياة لكثير من المناطق المنكوبة، لكن بعد تجميدها، اضطرت المنظمات الإغاثية إلى تعليق عملياتها، مما قد يتسبب في مقتل آلاف الأشخاص جوعًا خلال الأشهر المقبلة.

القرار الأمريكي أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والإغاثية، التي اعتبرت أن السياسات الأمريكية تجاه السودان باتت تهدد حياة الأبرياء. جاويد عبد المنعم، رئيس الفريق الطبي في منظمة أطباء بلا حدود، وصف القرار بأنه كارثة إضافية ستؤدي إلى معاناة إنسانية مروعة، مشيرًا إلى أن وقف المساعدات يعرّض الملايين للخطر، خاصة الأطفال وكبار السن.

ورغم تبريرات إدارة ترامب بأن القرار لا يشمل الحالات الطارئة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى كارثة وشيكة، حيث لم تتلقَّ المنظمات العاملة في السودان أي دعم إضافي، مما جعلها عاجزة عن تقديم الغذاء والمساعدات الأساسية. مع تصاعد هذه الأزمة، تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي ومدى قدرته على الضغط على واشنطن لإعادة النظر في قرارها، قبل أن يتحول السودان إلى بؤرة مجاعة جديدة في العالم.

هل سيتراجع ترامب عن قراره أم أن السودانيين سيدفعون ثمن السياسات الأمريكية؟ وهل ستتحرك المنظمات الدولية لإنقاذ ملايين الجوعى قبل فوات الأوان؟