“هل تبيع كاليفورنيا يا ترامب؟” دنماركيون يسخرون من الرئيس الأمريكي بعريضة لشراء الولاية

وطن – في رد ساخر على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشراء جزيرة غرينلاند الدنماركية، أطلق دنماركيون عريضة هزلية تدعو إلى شراء ولاية كاليفورنيا من الولايات المتحدة. العريضة التي لاقت تفاعلًا واسعًا، تدعو لجمع تريليون دولار و500 ألف توقيع، بهدف تقديم عرض رسمي لترامب لشراء الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في أمريكا.

بدأت العريضة التي حصدت أكثر من 200 ألف توقيع، برسالة ساخرة تقول: “دعونا نشتري كاليفورنيا من دونالد ترامب!.. نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح. يمكن أن تكون كاليفورنيا ملكنا، ونحن بحاجة إلى مساعدتك لتحقيق ذلك”. وتابعت العريضة بالقول إن الدنمارك بحاجة إلى المزيد من الشمس وأشجار النخيل والزلاجات، وهذه فرصة لتحويل الحلم إلى حقيقة عبر شراء كاليفورنيا من ترامب الذي ليس من أكبر معجبيها، وسيتخلى عنها إن حصل على السعر المناسب.

تضمنت العريضة مقترحًا بجمع الأموال من المواطنين الدنماركيين، بحيث يدفع كل شخص 28 ألف دولار للمساهمة في الصفقة، على أن تشمل عملية الشراء الشواطئ المشمسة وديزني لاند وسيليكون فالي وهوليوود، مما يجعل الدنمارك قوة عالمية في الابتكار التكنولوجي.

وجاء في العريضة أيضًا: “سنجلب أسلوب حياتنا الهادئ إلى هوليوود، وممرات الدراجات إلى بيفرلي هيلز، والخبز العضوي في كل زاوية من الشارع. قد تنطبق سيادة القانون، والرعاية الصحية الشاملة، والسياسات القائمة على الحقائق”.

العريضة جاءت كرد مباشر على تصريحات ترامب المتكررة حول رغبته في شراء غرينلاند، التي تعد من أغنى المناطق بالنفط والغاز والمعادن النادرة الأساسية للتكنولوجيا الخضراء. إلا أن مطالب ترامب الغريبة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ سبق أن طالب بالاستيلاء على غزة وتحويلها إلى منتجع فاخر بعد تهجير الفلسطينيين منها، ما أثار انتقادات دولية واسعة.

رغم الطابع الهزلي للعريضة، إلا أنها سلطت الضوء على أسلوب ترامب في التعامل مع الدول والأراضي كأنها صفقات تجارية، كما أثارت الجدل حول مدى جديته في محاولات شراء أراضٍ سيادية. وبينما لا يزال شراء كاليفورنيا فكرة خيالية، فإنها تبقى رسالة ساخرة تعكس نظرة العالم لسياسات ترامب الاقتصادية التوسعية والمثيرة للجدل.