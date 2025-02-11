نظام المهداوي يكتب: ترامب.. تاجر العقارات البلطجي

وطن – يتمادى ترامب في عنجهيته وغروره وجنونه. في الواقع، كل شيء حوله يدفعه للإصابة بجنون العظمة، وكأنه الإله القائم على شؤون العالم بأسره. فهو الذي خسر الانتخابات وعاد، وهو الذي يحظى بقاعدة جماهيرية قوية، وهو الذي يبتز الرؤساء والدول، فيخضعون لطلباته.

لم يجد ترامب استجابة فورية ومُرضية لاقتراحات التهجير، وهو فعل يصنّف ضمن جرائم الحرب، فقرر التصعيد. وقد تابع مسبقًا ردود أفعال العالم على جرائم الإبادة في عهد بايدن، فما الذي سيفعله العالم أمام رئيس بلطجي بلا أخلاق ولا يعترف بالقوانين الدولية؟

إذن، يرى ترامب أن الطريق ممهد أمامه:

حرب إبادة جديدة

حصار متشدد

منع الطعام والماء والدواء

إجبار مصر و الأردن على فتح الحدود

لاحظ أن ترامب رجل عقارات، لا يحب الحروب، لكنه يجيد ما هو أقذر منها، إذ يستعمل العقوبات والبلطجة لتحقيق مبتغاه. ولهذا كرر اليوم أنه قد يمنع المساعدات عن الأردن ومصر، كما صرّح بأن “الجحيم سيندلع” إن لم تفرج حماس عن باقي الأسرى بحلول السبت القادم.

كل هذه القوة الظاهرة في ترامب تتراجع وتتقهقر حين يدرك أن نتائج الخسارة أكبر من الأرباح. فهو يحسب كل شيء بلغة الأرقام والربح والخسارة، وقد جرّب من قبل كيف يخضع الحكومات والأنظمة وتدور في فلكه، بل وتدفع له ثمن حمايتها.

لكن إلى اليوم، لم يختبر ترامب تحدي إرادة شعب في بقعة جغرافية صغيرة مختنقة باللاجئين الفلسطينيين.

ونسي أن الإمبراطوريات قد تهلك في معركة هامشية، لكنها قد تكون القاضية، مثلما قصمت أفغانستان ظهر الاتحاد السوفييتي.