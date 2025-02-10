“نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي”.. القسام يفرض معادلة جديدة ويهز كيان الاحتلال!

باسل سيد10 فبراير، 2025
كتائب القسام تسلم الأسرى الإسرائيليين
نفذت كتائب القسام الدفعة الخامسة من عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين في مشهد أصبح الاحتلال يجن من مشاهده

وطن – وسط حضور جماهيري كبير في دير البلح، نفذت كتائب القسام الدفعة الخامسة من عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين، في مشهد أصبح موعدًا أسبوعيًا ثابتًا لأهالي غزة، الذين يشهدون كيف تحافظ المقاومة على زمام المبادرة، رغم القصف والحصار ومحاولات الاحتلال المستمرة لكسر إرادتهم.

الرسالة التي حملها هذا اليوم لم تكن موجهة فقط إلى الاحتلال الإسرائيلي، بل امتدت إلى دونالد ترامب وكل من يدعم مخطط تهجير سكان غزة، وتحويلها إلى منتجع سياحي بعد القضاء على المقاومة. لكن المشهد الذي تصدّر الشاشات أكد أن غزة ليست للبيع ولا للإيجار، وأن أهلها، الذين قاوموا الاحتلال لعقود، هم وحدهم أصحاب القرار فيها، وهم من يحكمها ويحميها.

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منصة تسليم الأسرى انتصبت وسط حشود الجماهير، التي باتت تحفظ موعد التبادل الأسبوعي، مشهد يرسخ صورة المقاومة في أذهان الفلسطينيين، ويؤكد أن ما زال في غزة مقاتلون أشداء يتزايد عددهم يومًا بعد يوم، وأن المبادرة ما زالت في يدها رغم محاولات الاحتلال لفرض شروطه بالقوة.

لم يكن الحضور الجماهيري وحده ما أثار الجدل، بل أيضًا رسائل المحتجزين الإسرائيليين أنفسهم، الذين توجهوا إلى حكومتهم الفاشلة، متسائلين عن سبب عدم قدرتها على إعادتهم إلى ديارهم، في الوقت الذي استطاعت فيه كتائب القسام الحفاظ على حياتهم وتسليمهم أحياءً، رغم كل محاولات الجيش الإسرائيلي لتصفيتهم خلال الحرب.

ظهر مقاتل من كتائب القسام للمرة الأولى خلال عمليات التسليم، وألقى خطابًا مباشرًا أمام الجماهير، مؤكدًا أن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة، وأن المقاومة قادرة على إفشال كل المخططات الإسرائيلية، سواء العسكرية أو السياسية. في المقابل، كان الإسرائيليون يتابعون هذا الحدث من تل أبيب، حيث شاهد أهالي الأسرى لحظة تسليم ذويهم عبر القنوات العبرية، التي تهاجم الحكومة الإسرائيلية لعدم قدرتها على استعادة المختطفين، بينما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يقضي إجازته برفقة زوجته سارة في الولايات المتحدة، متجاهلًا أزمة الأسرى التي تؤرق الشارع الإسرائيلي.

لا تقتصر الرسائل على الأسرى أو السياسيين، بل تتعداها إلى الرأي العام العالمي، الذي يتابع كيف تتحول غزة من مدينة محاصرة إلى قوة تفرض شروطها، وكيف تستمر المقاومة في إفشال مخططات الاحتلال، سواء كانت تتعلق بتهجير السكان أو إعادة احتلال القطاع.

غزة اليوم تقول بصوت واضح: “نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي”، لتؤكد أن هذه الأرض ليست مشروعًا عقاريًا، بل وطن دافع عنه أهله لعقود، ولن يسمحوا لأحد بانتزاعه منهم، مهما كان الثمن.

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باسل سيد10 فبراير، 2025

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