نائبة المبعوث الأمريكي تشعل الغضب في لبنان بسبب تصريحاتها وخاتم نجمة داوود

وطن – أثارت زيارة مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط، إلى بيروت غضبًا واسعًا، بعدما ظهرت وهي ترتدي خاتمًا يحمل نجمة داوود خلال لقائها مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون. اعتُبر ظهور الخاتم في الصور المتداولة استفزازًا مقصودًا، خاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية في لبنان.

لم يتوقف الجدل عند ذلك، بل تصاعد بعد تصريحات أورتاغوس من قصر بعبدا، حيث شكرت إسرائيل على ما وصفته بـ”هزيمة حزب الله”، ودعت إلى إقصاء الحزب من الحكومة اللبنانية. هذه التصريحات أثارت موجة استياء واسعة، خصوصًا في الأوساط السياسية والشعبية الداعمة للمقاومة.

حزب الله لم يتأخر في الرد، حيث وصف النائب محمد رعد، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، تصريحات أورتاغوس بأنها “زاخرة بالحقد والعداء”، مؤكدًا أن من يتحدث عن محاربة الفساد يجب ألا يتغاضى عن الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جهتها، سارعت رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى النأي بنفسها عن التصريحات، مؤكدة أنها تعبر عن وجهة نظر أورتاغوس وحدها، ولا علاقة للرئاسة بها.

المفتي الأعلى للطائفة الشيعية الجعفرية أحمد قبلان أصدر بيانًا شديد اللهجة، أدان فيه تصريحات أورتاغوس، معتبرًا أنها تطاول على السيادة اللبنانية والمقاومة، وأضاف: “حزب الله لم يُهزم ولن يُهزم، ولا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع القضاء عليه، والسيادة للبنان وحده، وليس لأمريكا وإسرائيل.”

بدوره، وصف تجمع العلماء المسلمين تصريحات أورتاغوس بأنها “خرق للأعراف الدبلوماسية واعتداء سافر على سيادة لبنان”، متسائلًا: “كيف يأتي دبلوماسي إلى دولة ذات سيادة، ليعبر عن سروره بانتصار عدوها عليها؟”

المركز الوطني في الشمال اعتبر تصريحات أورتاغوس “إهانة لتضحيات اللبنانيين” الذين قاوموا الاحتلال الإسرائيلي، فيما خرجت مظاهرات احتجاجية عند مدخل مطار بيروت الدولي، رفضًا لما اعتُبر تدخلًا أمريكيًا سافرًا في الشؤون الداخلية للبنان.