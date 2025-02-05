رزان سفور.. المستشارة الشابة التي لفتت الأنظار في زيارة الشرع للسعودية.. فمن تكون؟

وطن – لفتت الشابة السورية رزان سفور الأنظار خلال مشاركتها في زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى السعودية، حيث كانت السيدة الوحيدة ضمن الوفد الرسمي. أثار ظهورها جدلًا واسعًا، خاصة أنها رافقت الشرع في أولى زياراته الخارجية كرئيس لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مما جعلها حديث الأوساط الإعلامية والمنصات الرقمية.

رزان سفور معروفة بنشاطها الحقوقي والثوري، حيث لعبت دورًا مهمًا خلال سنوات الثورة السورية. كانت من المشاركين البارزين في برنامج إعداد القادة السوريين في الشتات، وساهمت في العديد من الدراسات حول الأوضاع في سوريا قبل وبعد سقوط الأسد. كما نشرت مقالات وأبحاثًا في مراكز أبحاث دولية تناولت مستقبل سوريا السياسي والاجتماعي.

ولدت سفور في سوريا لكنها انتقلت لاحقًا إلى بريطانيا، حيث حصلت على شهادة الماجستير في التاريخ من جامعة لندن. تتمتع بخبرة أكاديمية واسعة، كما تجيد عدة لغات منها الإنجليزية والتركية، ما ساعدها في تمثيل القضية السورية في المحافل الدولية.

وفق مصادر سورية، تم تعيين رزان سفور مستشارة في رئاسة الجمهورية، حيث تلعب دورًا في صياغة السياسات العامة للمرحلة الانتقالية التي يقودها أحمد الشرع. ويُعد اختيارها مؤشرًا على توجه القيادة الجديدة لإشراك الشباب والكفاءات السورية في إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

وجود سفور في الوفد الرسمي يعكس دعم القيادة السورية الجديدة لدور المرأة في العمل الدبلوماسي، كما يرسل رسالة واضحة عن تمكين الشباب المتعلم والمثقف للمشاركة في صياغة مستقبل سوريا. يرى مراقبون أن مشاركتها في هذه الزيارة تعزز صورة الحكومة الانتقالية كقيادة حديثة تتجه نحو الانفتاح وإعادة بناء العلاقات الإقليمية والدولية.

تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من إعادة تشكيل المشهد السياسي السوري، حيث يتوقع أن تلعب شخصيات مثل رزان سفور دورًا محوريًا في رسم سياسات سوريا المستقبلية. مع استمرار التحولات السياسية في البلاد، يبدو أن وجوهًا جديدة بدأت تظهر على الساحة، ما يشير إلى مرحلة جديدة في الدبلوماسية السورية قد تحمل تغييرات جوهرية في المشهد العام.