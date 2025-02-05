أسبوع الموضة الفرنسي يثير الغضب في الجزائر بسبب “سرقة” الأزياء التقليدية

سالم حنفي5 فبراير، 2025

وطن – أثار أسبوع الموضة في باريس جدلًا واسعًا في الجزائر بعد أن قدمت دور أزياء شهيرة تصميمات مستوحاة بشكل واضح من الأزياء التقليدية الجزائرية، دون أي إشارة إلى مصدرها الثقافي الأصلي. أحد أبرز العروض التي أثارت غضب الجزائريين كان تصميمًا لدار “شانيل”، حيث تم تقديم فستان مستوحى من “الجبة النايلية”، وهو زي تقليدي يعود إلى منطقة الهضاب العليا، وخاصة ولاية الجلفة.

لم تتوقف الاتهامات عند “شانيل”، بل طالت أيضًا المصمم الإيطالي الشهير جيامباتيستا فالي، الذي قدم ثلاثة تصميمات تحمل تشابهًا كبيرًا مع “الحايك” و”الكاراكو” و”السروال المدور”، وهي أزياء تقليدية جزائرية تعود إلى العاصمة ومناطق أخرى في البلاد. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى اتهام المصممين الفرنسيين والأوروبيين باستغلال التراث الجزائري وإعادة تقديمه دون الاعتراف بجذوره الحقيقية، مما يعزز محاولات طمس الهوية الثقافية الجزائرية لصالح الموضة العالمية.

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الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يخفوا غضبهم، حيث اعتبروا أن ما حدث ليس مجرد استلهام أو إعادة تفسير للتقاليد، بل هو “سرقة ثقافية ممنهجة” تحاول نسب عناصر من التراث الجزائري إلى الثقافة الفرنسية.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن تعرضت دور أزياء فرنسية لاتهامات مماثلة بسرقة تصاميم جزائرية، مثل “القفطان الجزائري”، و”البلوزة الوهرانية”، و”الحايك”، وتقديمها على أنها جزء من التراث الفرنسي أو كابتكارات جديدة في عالم الأزياء.

على الجانب الآخر، لم يقتصر الجدل على الجزائريين فحسب، بل امتد إلى الفرنسيين الذين انتقدوا بعض التصاميم لكونها لا تعكس أي إبداع جديد، بل مجرد إعادة تدوير للأزياء التقليدية من دون أي تغيير يذكر. البعض رأى أن هذه الموضة تستغل التراث الثقافي فقط لتحقيق أرباح تجارية، دون احترام الشعوب التي ينتمي إليها هذا التراث.

تكرار مثل هذه الحوادث يثير التساؤلات حول أهمية حماية التراث الثقافي من الاستغلال التجاري غير المنصف، ويدعو إلى ضرورة فرض قوانين تحمي الأزياء التقليدية من السطو العالمي. في ظل هذا الجدل، يطالب الجزائريون بموقف رسمي من السلطات لحماية هويتهم الثقافية، خاصة أن العديد من العناصر التراثية الجزائرية تُنسب بشكل خاطئ إلى دول أخرى في المحافل الدولية.

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سالم حنفي5 فبراير، 2025

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