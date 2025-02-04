وسط صمت دولي.. الاحتلال الإسرائيلي يرسّخ وجوده في سوريا ببناء مستوطنات جديدة

سالم حنفي4 فبراير، 2025
التوسع الإسرائيلي في الجولان
يواصل الاحتلال الإسرائيلي التوسع في الأراضي السورية وبالأخص الجولان المحتل

وطن – يواصل الاحتلال الإسرائيلي التوسع في الأراضي السورية مستغلاً حالة الصمت الدولي والتواطؤ العربي، حيث يعمل على تعزيز وجوده العسكري وتركيز مستوطناته في الجولان السوري المحتل.

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بتغيرات المشهد السياسي في دمشق، تتقدم قوات الاحتلال خطوة بخطوة نحو فرض واقع جديد على الأرض، مستغلة حالة الفوضى وعدم الاستقرار بعد سقوط نظام الأسد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بوضوح أن تل أبيب لن تتنازل عن مصالحها في الجولان، مؤكدًا أن تواجد الجيش الإسرائيلي هناك قد يكون “مؤقتًا”، لكن التجارب السابقة أثبتت أن الاحتلال لا يعرف معنى التراجع، بل يسعى إلى تكريس وجوده وتحويله إلى أمر واقع.

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تحركات الاحتلال الأخيرة في الجولان تتزامن مع تسارع الأحداث السياسية في سوريا، حيث عُيّن أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا في دمشق، في محاولة لإنهاء الفراغ السياسي. لكن وسط كل هذه التغيرات، يظل التوسع الإسرائيلي مستمرًا دون أي رد فعل حقيقي من القيادة السورية الجديدة أو حلفائها الإقليميين.

وسائل الإعلام الغربية، وعلى رأسها صحيفة “واشنطن بوست”، أشارت إلى مؤشرات تدل على نوايا الاحتلال في جعل وجوده العسكري في الجولان دائمًا، خاصة مع تعزيز بنيته التحتية العسكرية هناك ونقل المزيد من المعدات والجنود إلى المنطقة.

من جبل الشيخ الاستراتيجي، المطل على الحدود مع لبنان وفلسطين المحتلة، أعلن نتنياهو قبل سنوات أن الجولان أرض إسرائيلية، واليوم يبدو أنه يسير بخطى ثابتة لترسيخ هذا الإعلان على أرض الواقع. القرى السورية القريبة من جبل الشيخ باتت تشهد تحركات مكثفة للآليات الإسرائيلية، وسط تقارير تتحدث عن عمليات بناء مستوطنات عسكرية في العمق السوري، ما يعكس نية الاحتلال لفرض سيطرته على المنطقة لفترة طويلة.

الصمت المطبق من دمشق الجديدة ومن عواصم عربية عدة يفتح المجال أمام تل أبيب للمضي قدمًا في مخططاتها الاستيطانية داخل سوريا، في ظل غياب أي موقف حازم يردع الاحتلال عن توسيع نفوذه. التواطؤ الغربي والدعم الأمريكي المستمر يجعل من الصعب على أي جهة التصدي لهذه التحركات، ليبقى السوريون وحدهم في مواجهة هذا الاحتلال المستمر منذ عقود، والذي يبدو أنه يخطط للبقاء طويلاً في الأراضي السورية.

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سالم حنفي4 فبراير، 2025

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