تسليم آغام بيرغر.. سلاح إسرائيلي في “استعراض” القسام

وطن – في مشهد لافت خلال تسليم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر في مخيم جباليا، ظهر سلاح إسرائيلي بحوزة عناصر كتائب القسام، مما أثار تساؤلات واسعة حول مصدره ودلالته. جاء هذا ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لاتفاق غزة، حيث تعمدت المقاومة الفلسطينية استعراض أسلحة استولت عليها من قوات الاحتلال في عمليات سابقة.

السلاح الذي ظهر في عملية التسليم يتطابق مع سلاح استولت عليه القسام خلال كمين جباليا الشهير الذي وقع في مايو 2024، عندما تمكن مقاتلو القسام من استدراج قوة إسرائيلية خاصة إلى أحد الأنفاق، واشتبكوا معها من مسافة الصفر، ما أسفر عن قتل وإصابة وأسر جميع أفراد القوة.

المقطع الذي نشرته كتائب القسام آنذاك أظهر “سحل” أحد الجنود الإسرائيليين داخل النفق، كما عرضت خلاله 3 أسلحة استولت عليها من الجنود الذين تم الإجهاز عليهم، وكان من بينها السلاح الذي ظهر مجددًا في تسليم آغام بيرغر.

السلاح الذي استخدمته القوة الإسرائيلية الخاصة هو سكوربيون سي زد إي في أو 3، وهو سلاح أمريكي الصنع مزود بكاتم صوت ومخزن ذخيرة كبير، مما يؤكد طبيعة العملية السرية المفترضة داخل النفق. كما ظهر في المشاهد المتداولة سلاح “تافور” الإسرائيلي، وهو البندقية القياسية لقوات النخبة في جيش الاحتلال، التي استولت عليها المقاومة خلال عملية طوفان الأقصى، وكذلك خلال معارك المواجهة في غزة.

إظهار هذا النوع من الأسلحة في هذا التوقيت ليس مجرد صدفة، بل يحمل رسالة نارية للاحتلال الإسرائيلي، تفيد بأن المقاومة ليست فقط قادرة على التصدي لقواته، بل تملك أسلحته وتستخدمها. كما يؤكد على نجاح المقاومة في السيطرة على معدات متقدمة للعدو، مما يزيد من التحديات التي يواجهها الاحتلال في ميدان القتال.

المحللون يرون أن هذا الاستعراض المتكرر للأسلحة الإسرائيلية في عمليات التبادل والتسليم، يهدف إلى تعزيز صورة المقاومة وإثبات قدرتها على إلحاق خسائر مباشرة بالاحتلال الإسرائيلي، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن أي قوة خاصة تدخل غزة لن تخرج منها سالمة.

🔴 مشاهد تلفت الأنظار في تسليم الأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر..

ما قصة السلاح الإسرائيلي الذي ظهر بحوزة عناصر القسام وبعث برسالة نارية لإسرائيل؟ 👇 pic.twitter.com/Yzru59MUnm — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 31, 2025