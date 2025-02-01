مقتل سلوان موميكا في بث مباشر على تيك توك بعد حرقه للقرآن في السويد

وطن – لقي سلوان موميكا، العراقي المقيم في السويد، مصرعه برصاصة قاتلة أثناء ظهوره في بث مباشر على تطبيق “تيك توك”، وفق ما أكدت وسائل إعلام سويدية. جاء هذا الحادث بعد سلسلة من الاستفزازات التي قام بها موميكا، كان أبرزها حرقه لنسخ من القرآن الكريم في شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم، وهو ما أثار موجة واسعة من الغضب في العالمين العربي والإسلامي.

وأفادت الشرطة السويدية بأنها عثرت على جثته داخل شقته في إحدى ضواحي ستوكهولم، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث. وانتشر مقطع مصور يظهر رجال الشرطة وهم يلتقطون هاتفًا من مسرح الجريمة، ويوقفون البث المباشر الذي كان موميكا يقوم به لحظة مقتله.

وكان موميكا قد أثار جدلاً كبيرًا منذ منتصف عام 2023 عندما قام بحرق نسخ من القرآن أمام أكبر مسجد في ستوكهولم خلال عيد الأضحى، بحماية من الشرطة السويدية. كما نظم عدة مظاهرات قام خلالها بالدوس على المصحف الشريف وتمزيق صفحاته، مما أدى إلى تصاعد موجة الغضب في العديد من الدول الإسلامية، خاصة في العراق، حيث تم اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإضرام النار فيها احتجاجًا على تصرفاته.

ورغم المطالبات المتكررة بطرده من السويد، إلا أن السلطات السويدية دافعت عن تصرفاته تحت غطاء “حرية التعبير”، وهو ما زاد من حدة الانتقادات تجاهها، واعتبره البعض تواطؤًا في الإساءة للمقدسات الإسلامية.

وبينما لم تعلن الشرطة السويدية عن تفاصيل الجاني أو الدافع وراء الجريمة حتى الآن، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقتله، حيث رأى البعض أن مصيره كان نتيجة طبيعية لأفعاله الاستفزازية، بينما دعا آخرون إلى انتظار التحقيقات الرسمية قبل إطلاق أي أحكام.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل كانت الجريمة بدافع الانتقام؟ أم أن هناك خلفيات أخرى تقف وراء مقتل موميكا؟ الأيام القادمة قد تكشف المزيد من الحقائق حول الحادثة التي صدمت المجتمع السويدي وأثارت ضجة إعلامية عالمية.

🔴 قتل حارق القرآن العراقي المقيم في #السويد #سلوان_موميكا..

طلق ناري أثناء ظهوره المباشر على تطبيق تيك توك ينهي حياته في ستوكهولم 👇 pic.twitter.com/opS7RtM251 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 30, 2025