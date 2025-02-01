حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بعد حادث سير مروع في البحيرة

وطن – في حادث مأساوي شهدته محافظة البحيرة، اصطدمت سيارة صلاح الدين عبد العزيز مخيون، نجل الفنان القدير عبد العزيز مخيون، بثلاثة أشخاص، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة. وقع الحادث عند مدخل قرية القناوية، حيث كان يقود سيارته بسرعة عالية، مما تسبب في الحادث المميت.

تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية

وبعد وقوع الحادث، هرعت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم القبض على المتهم وإحالته للتحقيق. وقررت النيابة العامة في محافظة البحيرة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى طلب إجراء تحليل مخدرات للتأكد مما إذا كان الحادث قد وقع تحت تأثير أي مواد مخدرة أو كحولية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثمان إلى المشرحة لإجراء الفحوصات القانونية. وفقًا للتقارير الأولية، فإن الإفراط في السرعة قد يكون العامل الرئيسي وراء وقوع الحادث، مما دفع السلطات لتوجيه تهمة القتل الخطأ إلى نجل الفنان عبد العزيز مخيون.

ردود الفعل على الحادث

وأثار الحادث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم عبد العزيز مخيون وأسرته قوائم البحث، وسط تساؤلات حول مصير القضية والعقوبة المحتملة التي قد يواجهها نجله.

موقف أسرة الضحية

وفي تصريحات لبعض أقارب الضحية، طالبوا بالقصاص العادل، مشيرين إلى أن الحادث أسفر عن فقدان أحد أفراد عائلتهم بسبب الإهمال والسرعة المتهورة، وهو ما يستوجب تنفيذ العقوبة وفقًا للقانون.

السياق القانوني لقضية القتل الخطأ

بموجب القانون المصري، فإن القتل الخطأ الناتج عن الإهمال أو القيادة المتهورة يعاقب عليه بالسجن والغرامة المالية، مع إمكانية تسوية القضية عبر الدية أو التعويض المادي لأهل الضحية، وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري.

تطورات القضية والقرار النهائي

حتى اللحظة، لم تصدر النيابة قرارًا نهائيًا بشأن الإفراج عن المتهم بكفالة أو تمديد فترة الحبس الاحتياطي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المستجدات خلال الأيام القادمة بناءً على نتائج تحليل المخدرات واستكمال التحقيقات.