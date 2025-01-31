“ديب سيك”.. تطبيق ذكاء اصطناعي صيني يتسبب في هزة اقتصادية بأمريكا

وطن – تشهد الأسواق المالية العالمية اضطرابًا غير مسبوق عقب الصعود المفاجئ لتطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك”، الذي تصدَّر متاجر التطبيقات وأثار قلق المستثمرين، خاصة في الولايات المتحدة. القلق ينبع من التكلفة المنخفضة للتطبيق وانتشاره السريع، مما أدى إلى تأثير مباشر على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها “إنفيديا”.

التطبيق، الذي تم إطلاقه في 20 يناير، أظهر قدرة تنافسية عالية مقارنة بمنصات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل “شات جي بي تي”، حيث استطاع تقديم أداء متقدم بتكلفة أقل بكثير.

هذا النجاح المفاجئ أدى إلى تراجع أسهم “إنفيديا” بنسبة 17%، وخسارتها نحو 600 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض يومي في تاريخ الأسواق المالية الأمريكية. كما دفع هذا التراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات للهبوط بنسبة 9.2%، في حين سجل مؤشر “ناسداك” انخفاضًا تجاوز 3%، ما زاد من المخاوف حول مستقبل شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخفِ مخاوفه من التطبيق الجديد، واعتبره بمثابة “جرس إنذار”، مشددًا على ضرورة أن يكون حافزًا للشركات الأمريكية لتعزيز تنافسيتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ولم يتوقف القلق الأمريكي عند التصريحات السياسية، حيث أصدرت البحرية الأمريكية تعليمات لأفرادها بعدم استخدام “ديب سيك” تحت أي ظرف، بسبب مخاوف أمنية وأخلاقية تتعلق بمصدر النموذج وطريقة استخدامه.

مع تزايد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، يبدو أن “ديب سيك” يمثل تحديًا جديدًا للشركات الأمريكية، وربما يؤثر على سياسات واشنطن المستقبلية تجاه بكين في هذا القطاع الحيوي. فهل ستتمكن الشركات الأمريكية من مجاراة هذه الطفرة الصينية، أم أن “ديب سيك” سيكون بداية لمرحلة جديدة من الهيمنة التقنية لبكين؟