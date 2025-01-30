من هي لطيفة الشرع؟ زوجة قائد الإدارة السورية الجديدة تخطف الأنظار في أول ظهور لها

وطن – لطيفة الشرع، زوجة أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة، تتصدر محركات البحث بعد أول ظهور علني لها برفقة زوجها. خلال استقبال وفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة، خطفت لطيفة الأضواء، وسط تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول شخصيتها وحضورها اللافت.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن أحمد الشرع قدّم زوجته للحاضرات بطريقة مرحة، حيث مازح الحضور حول الشائعات التي تتحدث عن زواجه بأكثر من سيدة، مؤكداً أن لطيفة هي زوجته الوحيدة، قائلاً: “والله هي وحدة مافي غيرها وما تسمعوه في السوشيال ميديا مجرد إشاعات”.

السيدات اللواتي حضرن اللقاء وصفن لطيفة الشرع بأنها امرأة مثقفة، راقية وأنيقة، مشيدات بلباقتها وهدوئها. بعض الحاضرات ذهبن إلى القول إنها تستحق لقب “سيدة سوريا الأولى”، نظرًا لطريقة تقديم زوجها لها والدور المتوقع أن تلعبه مستقبلاً.

تقارير إعلامية أكدت أن لطيفة الشرع محجبة، لكنها ليست منتقبة كما تداول البعض سابقًا، وترتدي اللباس التقليدي السوري للسيدات المحجبات. كما أشارت مصادر أخرى إلى أن زوجة قائد الإدارة السورية الجديدة تنتمي لعائلة الدروبي الحمصية العريقة، والتي عُرفت بوجود علماء وشخصيات بارزة منها الشيخ عبد الغفار الدروبي.

ورغم الاهتمام الواسع الذي حظي به أول ظهور للطيفة الشرع، إلا أن الصور التي تم نشرها من اللقاء لم تظهرها بوضوح، مما أثار فضول العديد من المتابعين حول شخصيتها الحقيقية ودورها المستقبلي إلى جانب زوجها.

هذا الاهتمام الإعلامي يعكس تزايد الفضول حول الإدارة السورية الجديدة، حيث يرى البعض أن تقديم أحمد الشرع لزوجته في هذا التوقيت يحمل دلالات سياسية واجتماعية، في ظل التحولات التي تشهدها سوريا على الساحة الداخلية والدولية.

فهل ستلعب لطيفة الشرع دورًا بارزًا في المشهد السوري القادم؟ أم أن ظهورها العلني كان مجرد حدث اجتماعي لن يتكرر كثيرًا؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها، ويبقى الزمن كفيلاً بالإجابة عنها.