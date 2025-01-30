استثمار إماراتي جديد في تسليح الاحتلال.. شراكة بملايين الدولارات لقتل الفلسطينيين!

وطن – في خطوة تعكس عمق التحالف العسكري بين أبوظبي وتل أبيب، أعلنت شركة Thirdeye Systems الإسرائيلية عن بيع 30% من حصصها لصالح شركة EDGE، أكبر شركة حكومية للصناعات الدفاعية في الإمارات، في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار. يأتي هذا الاستثمار العلني النادر من شركة إماراتية في الكيان المحتل في وقت حساس، مع استمرار تداعيات الحرب على غزة التي كشفت عن حجم التعاون العسكري والاستخباراتي بين الطرفين.

ووفقًا لتصريحات رسمية، فإن EDGE تخطط لضخ 12 مليون دولار إضافية في مشروع مشترك جديد مع الشركة الإسرائيلية، مما يعزز التعاون العسكري بين الجانبين ويفتح الباب أمام توسع الشركة الإسرائيلية في أسواق جديدة. يُذكر أن Thirdeye Systems تُعتبر واحدة من المزودين الرئيسيين للجيش الإسرائيلي وبعض أعضاء حلف الناتو، حيث تطور تقنيات متقدمة للكشف عن الطائرات المسيّرة، وهو مجال شهد ازدهارًا كبيرًا خلال الحرب الأخيرة على غزة.

ورغم تجنب العديد من الشركات الإماراتية التعامل العلني مع نظيراتها الإسرائيلية خلال الأشهر الـ 15 الماضية، إلا أن ابن زايد اختار هذا التوقيت بالذات، مع بدء وقف إطلاق النار، للإعلان عن الصفقة. مراقبون اعتبروا ذلك استغلالًا سياسيًا لتهدئة الرأي العام الغاضب من العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية، بينما يؤكد آخرون أن هذه الشراكة ليست جديدة، بل امتدادٌ لسنوات من التعاون العسكري بين البلدين، والذي تعزز بعد اتفاقيات التطبيع التي رعتها واشنطن عام 2020.

وتعد EDGE أضخم شركة أسلحة في الإمارات، وقد سبق أن أعلنت عام 2021 عن مشروع مشترك مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية لتطوير سفن حربية غير مأهولة قادرة على كشف الغواصات، مما يعكس توجه أبوظبي نحو تعزيز قدراتها العسكرية بالتعاون مع الاحتلال.

هذه الصفقة تأتي أيضًا في وقت يشهد ارتفاعًا قياسيًا في أسهم Thirdeye Systems بنسبة 51% خلال الأشهر الماضية، بفضل العقود التي أبرمتها لتزويد جيش الاحتلال بمعدات متطورة. فهل باتت الإمارات شريكًا استراتيجيًا في تمويل آلة الحرب الصهيونية؟ وماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة لمستقبل التطبيع بين الجانبين؟ الأسئلة تتزايد، لكن المؤكد أن فلسطين وأهلها هم المتضرر الأكبر من هذه التحالفات المشبوهة.