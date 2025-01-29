المغرب يحبط مخططًا إرهابيًا خطيرًا لتنظيم داعش قبل تنفيذه!

وطن – نجحت السلطات الأمنية في المغرب، الأحد، في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من التفجيرات في البلاد، وذلك استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأسفرت العملية عن اعتقال أربعة عناصر متطرفة، بينهم ثلاثة أشقاء، تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة، كانوا ينشطون في منزلين بمنطقة حد السوالم.

وأفادت مصادر أمنية بأن المشتبه بهم كانوا على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي، وقد تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء ومواد يُشتبه في استخدامها لصناعة المتفجرات. وجاءت هذه العملية النوعية بعد مراقبة دقيقة لتحركات المشتبه بهم، حيث تم رصد نشرهم لمقاطع فيديو عبر الإنترنت يعلنون فيها مبايعتهم للتنظيم الإرهابي، وتعهدهم بتنفيذ عمليات تخريبية وشيكة داخل المملكة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الموقوفين كانوا قد أجروا عمليات استطلاع لمواقع متفرقة، وحددوا أهدافًا لتنفيذ تفجيرات واسعة، قبل أن يتم توقيفهم قبل الشروع في التنفيذ. وتشير المعطيات إلى أنهم كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات تنظيم “داعش” في منطقة الساحل، بعد تنفيذ مخططهم الإرهابي.

وتم وضع المشتبه بهم رهن تدبير الحراسة النظرية، بهدف كشف جميع الارتباطات المحتملة لهذه الخلية مع شبكات إرهابية أخرى، سواء داخل المغرب أو خارجه.

ويأتي هذا الإنجاز الأمني ليؤكد مرة أخرى فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب، حيث تمكنت المملكة خلال السنوات الأخيرة من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية قبل أن تتمكن من تنفيذ عملياتها. وعلى الرغم من أن المغرب لم يشهد هجمات إرهابية كبرى في العقد الماضي، إلا أن السلطات تعتبر الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل المجاورة، أحد أكبر التهديدات التي تواجه البلاد.

وفي ظل استمرار التهديدات الإرهابية، تواصل الرباط تعزيز استراتيجياتها الأمنية عبر تكثيف عمليات الرصد والتتبع، والتنسيق الوثيق بين الأجهزة الاستخباراتية الوطنية والدولية، لضمان أمن واستقرار البلاد ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن.

🔴كان على وشك التنفيذ.. كيف أفشل #المغرب مخطط #داعش الإرهـ*ـابي الذي كان يهدف لتنفيذ سلسلة من التفـ ـ ـجيرات الخطيرة في البلاد؟ استندت العملية إلى معلومات استخباراتية دقيقة أسفرت عن اعتقـ ـ ـال 4 عناصر بينهم 3 أشقاء على صلة بداعش👇 pic.twitter.com/Pt5IM75ESG — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 29, 2025