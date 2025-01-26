فشل استراتيجي إسرائيلي: حماس تجند الآلاف خلال الحرب على غزة

وطن – تتوالى التأكيدات على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من الحرب الطويلة على قطاع غزة، التي استمرت لأشهر تحت ذرائع القضاء على حركة حماس وإنهاء تهديدها لدولة الاحتلال. وفقًا لتقارير استخباراتية أمريكية، فإن حركة حماس استطاعت تجنيد ما بين 10 آلاف و15 ألف مقاتل جديد منذ بداية الحرب، وهو رقم يعادل تقريبًا عدد مقاتليها الذين استشهدوا خلال المعارك.

مصدران في الكونغرس الأمريكي، مطلعان على معلومات مخابراتية سرية، كشفا عن هذه الأرقام التي تمثل صدمة كبيرة لدولة الاحتلال وحلفائها. وأشار المصدران إلى أن قدرة حماس على تجنيد هذا العدد من المقاتلين خلال فترة قصيرة يؤكد أن إسرائيل فشلت في ضرب البنية التنظيمية للحركة، ما يجعلها قادرة على الاستمرار في تهديد أمن الاحتلال على المدى الطويل.

مشاهد تسليم الأسيرات الفلسطينيات التي نظمتها كتائب القسام جاءت صادمة للإسرائيليين، حيث أظهرت قدرة المقاومة على التنظيم وإظهار القوة في أكثر من مناسبة خلال الحرب. كتائب القسام دفعت بحشود ضخمة للمشاركة في عملية التسليم، مما مثل رسالة تحدٍ واضحة لإسرائيل وللعالم أجمع.

وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، كان قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن عدد المقاتلين الذين جندتهم حماس يعادل تقريبا من فقدتهم في الحرب، مما يعكس قوة الحركة وقدرتها على التعافي بسرعة رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية.

استمرار حضور حماس في القطاع يؤكد الفشل الإسرائيلي في تحقيق الهدف الرئيسي للحرب، وهو القضاء على الحركة وإنهاء تهديدها الأمني. كما أن هذه التطورات تضعف المزاعم الإسرائيلية بشأن النجاح في الحد من قدرات حماس التنظيمية أو العسكرية.

الحرب التي استمرت لأشهر أدت إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين وتدمير هائل في قطاع غزة، إلا أن قدرة حماس على التجنيد واستعادة قوتها بسرعة يشير إلى أن إسرائيل لم تستطع تحقيق ما كانت تطمح إليه استراتيجيا. هذا الفشل يثير تساؤلات حول فعالية العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع ويفتح المجال أمام احتمالات تصعيد مستقبلي قد يكون أكثر تعقيدًا.

🔴مشاهد تسليم الأسيرات.. تأكيد جديد على فشل #إسرائيل في تقويض قدرات #حماس العسكرية وهذا ما فعلته الحركة خلال الحرب وشكل صدمة كبيرة لدولة الاحتلال👇 pic.twitter.com/9kJE4pzXUX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 25, 2025