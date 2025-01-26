إيلون ماسك: يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي صادقًا وفضوليًا ومحبًا للإنسانية إلى أقصى حد

وطن – في حديثه عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، أعرب إيلون ماسك، الملياردير ورائد الأعمال الشهير، عن قلقه البالغ من التطورات السريعة في هذا المجال، مشددًا على أهمية غرس قيم إنسانية رفيعة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من البشر

“نحن نخلق ذكاءً سيكون في النهاية أكثر ذكاءً من أي إنسان، بل أكثر ذكاءً من مجموع البشرية كلها. يجب أن نكون حذرين للغاية في كيفية تطويره”، قال ماسك في تصريحه.

وقارن ماسك عملية تطوير الذكاء الاصطناعي بإنجاب طفل عبقري، موضحًا أن هذا الطفل بحاجة إلى تنشئة قائمة على القيم الصحيحة، لتجنب عواقب وخيمة محتملة قد تنجم عن سوء التوجيه.

خطورة تدريب الذكاء الاصطناعي على الكذب

أبدى ماسك قلقه من تدريب العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي على تقديم إجابات غير صادقة أو منحازة. وأشار إلى حادثة جدلية عند إطلاق نظام “جوجل جيميني”، حيث أظهر الذكاء الاصطناعي استجابة غريبة: “عندما سأل الناس: أيهما أسوأ، إساءة استخدام جنس كيتلين جينر أم حرب نووية حرارية عالمية؟ أجاب النظام بأن إساءة الاستخدام كانت الأسوأ. هذا مثير للقلق بشدة”.

وأكمل ماسك تحذيره: “إذا أصبح هذا الذكاء قويًا جدًا ولم يتم تدريبه بشكل صحيح، فقد يتخذ قرارات كارثية. على سبيل المثال، قد يظن أن القضاء على البشرية هو الطريقة الوحيدة للقضاء على التمييز بين الجنسين!”

قيم أساسية: الصدق، الفضول، ومحبة الإنسانية

واختتم ماسك حديثه بالتأكيد على القيم الأساسية التي يجب أن يتم غرسها في أنظمة الذكاء الاصطناعي، قائلاً: “من المهم جدًا أن يكون الذكاء الاصطناعي صادقًا تمامًا، فضوليًا إلى أقصى حد، ومحبًا للإنسانية”.